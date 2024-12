Incendio negli uffici regonali. Vice Presidente Consiglio:” Degrado e incuria vi regnavano da anni”

Antonio Biasoli

Pescara, 16 dic . Questa mattina è divampato un incendio all’ultimo piano del palazzo in via Passolanciano che ospita alcuni uffici della Regione Abruzzo a Pescara. Considerato lo stato di degrado in cui versa l’immobile di proprietà della Provincia, la notizia non sorprende più di tanto. “Personalmente- sostiene il Vice Presidente del Consiglio Antonio Biasoli– ho più volte segnalato il disordine e l’incuria che vi regnavano, tra scatoloni e scartoffie abbandonati ovunque, ascensori bloccati, condizionatori rotti. Un caos che, come è evidente, non si addice ad un ufficio istituzionale, peraltro aperto al pubblico. Stando alle prime indiscrezioni parrebbe tra l’altro che l’incendio si sia sviluppato proprio a causa di un eccessivo accumulo di carta, ma siamo in attesa che i risultati dei rilievi accertino le cause del rogo.Quel che è certo è che i dipendenti, che sono stati evacuati alla svelta dalle forze dell’ordine, meritano ben altra considerazione, soprattutto spazi che costituiscano un luogo di lavoro idoneo e sicuro, non una sede in balia della precarietà dove nei giorni di pioggia si verificano copiose infiltrazioni d’acqua. Nel rinnovare quindi il mio pieno sostegno ai lavoratori- conclude Biasoli- ribadisco la necessità di una tempestiva riqualificazione dell’immobile al fine di prevenire ulteriori incidenti e ripristinare il decoro di cui necessita una sede istituzionale”.