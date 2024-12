 2^ edizione “ Premio Bontà Pietro Leombruni” alla primaria di Pratola Peligna

–A seguire ex equo per le classi quinte delle primarie di Bugnara e Introdacqua-

Sulmona,13 dicembre– Si è tenuta ieri presso l’istituto comprensivo di Pratola Peligna, la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio Bontà, intitolato a Pietro Leombruni, luogotenente dei Carabinieri, prematuramente scomparso nell’agosto del 2022, uomo di straordinaria umanità, che ha lasciato un ricordo indelebile nelle persone incrociate nel suo cammino.

Quest’anno, per la seconda edizione, il premio è andato ad una classe quinta della scuola primaria di Pratola. A seguire ex equo per le classi quinte delle primarie di Bugnara e Introdacqua.

Presente alla cerimonia la comm issione che ha valutato gli elaborati presentati dalle scuole che hanno aderito e cioè l’istituto comprensivo Mazzini-Capograssi di Sulmona e quello di Pratola, composta dalle insegnanti Rita Ruscitti, Igea Grossi e Gabriella Lullo.

Il premio,organizzato e promosso con la collaborazione della Bcc di Pratola, nasce dalla volontà e dall’impegno di varie associazioni ed è un’occasione importante per ricordare Leombruni ma anche per condividere con i bambini e le bambine della comunità i valori che impersonava: benevolenza, gentilezza, cortesia, cordialità e affettuosità.

Presenti alla cerimonia anche la sua compagna Teresa Puglielli, la sorella Vincenzina, il vice sindaco di Pratola e altre autorità civili e militari.

Barbara Zarrillo