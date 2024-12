A Valerio Di Fonso (Il Germe) il Premio giornalistico “Guido Polidoro” 2024

La manifestazione giunta alla XXIII edizione si svolta oggi nella Sala Conferenze del Consiglio regionale

Valerio Di Fonso,vincitore della XXIII edizione Premio Polidoro

Sulmona,12 dicembre- La XXXIII edizione del Premio giornalistico “ Guido Polidoro” che si è ufficalmente chiusa oggi a L’Aquila ha riservato molta attenzione al territorio del Centro Abruzzo esaltando, premiando il lavoro di alcuni giornalisti che si sono interessati dei diversi aspetti dei nostri paesi.

Sergio Sciarra con ” C’era una volta Introdacqua e.. in America”

Il primo premio è stato assegnato a Valerio Di Fonso ( del quotidiano il Germe) per il servizio “ Una stella sulla Majella”; il 2^ Premio è stato assegnato a Luciana Celeste ( Tv 2000) per il servizio “ Scanno: il borgo amato dai fotografi”; il terzo Premio a Sergio Sciarra “ “.C’era una volta Introdacqua e… in America “ ( servizio TGR Abruzzo).

Il Premio alla carriera è stato attribuito a Francesco Lo Piccolo, direttore della rivista “Voci di dentro” realizzata da detenuti.

La Giuria ha poi assegnato’ menzioni speciali ‘a Paola Peluso di SuperJ, per la trasmissione “Okkio…oltre la cronaca”, ad Alessio Consorte per il documentario “Il serparo” su Reteabruzzo.com e a Daniele Pinton con l’articolo “Lo zafferano aquilano e la sua ricchezza tra storia e modernità” pubblicato sulla rivista Fideliter. Per la sezione scuola di giornalismo, intitolata a Manuela Romitelli, è stato premiato Simone Matteis praticante del master di giornalismo dell’Università di Torino.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un incontro, coordinato da Oscar Buonamano, sul tema “cultura della cancellazione” : una sfida tra libertà di espressione e responsabilità sociale con Federico Boni, ordinario di sociologia dei processi culturali dell’Università statale di Milano, Andrea Lombardinilo docente di sociologia Università Roma Tre.