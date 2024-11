Martedì prossimo nuova riunione del Consiglio regionale

Sulmona, 22 novembre– Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi martedì prossimo 26 novembre, alle ore 11.30 presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. I lavori si apriranno con la discussione delle seguenti interpellanze: “Realizzazione parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della ‘Maielletta’” ( presentata da Blasioli – PD); “Mancato rifinanziamento fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (Paolucci – PD); “Dimensionamento scolastico della Provincia di Chieti” (Monaco – AVS); “Prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari” (Taglieri – M5S). Subito dopo l’Assemblea esaminrà le interrogazioni presentate dal consigliere Di Marco (PD), sui tempi di realizzazione della caserma dei Carabinieri Comune di Manoppello e dalla consigliera Alessandrini (M5S), sulle assunzioni AREACOM.

Nella seconda parte della riunione L’Aula esaminerà il progetto di legge n. 30/2024, primo firmatario Lorenzo Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, attività produttive, politiche della montagna, cultura e di natura istituzionale”. A seguire i provvedimenti europei nn. 1/2023 e 2/2023: L.R. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Indirizzi in materia europea per l’annualità 2024, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”). La seduta si chiuderà con le votazioni utili all’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.