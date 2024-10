Al Teatro Caniglia per la prima volta l’evento pop del “ Belcanto International Award”

Sulmona, Teatro Caniglia

Sulmona,17 ottobre- Un grande evento internazionale di musica pop sul palco del Teatro comunale “Maria Caniglia” è in programma per domenica 20 Ottobre, alle ore 15.

Al “Caniglia” saranno di scena ventotto cantanti, provenienti da ogni parte del mondo, per disputare la finale del concorso “Belcanto International Award”. Una nuova occasione per promuovere l’immagine della Città, come importante centro di cultura, in campo internazionale e in un Teatro di grandi tradizioni.

Ad accompagnare le esibizioni canore saranno la Modern Orchestra diretta dal maestro Rocco Camerlengo e il Coro della Onde Radio Academy, di Antonella Bucci, nostra concittadina e Mauro Mengàli.

Gli artisti impegnati nell’Orchestra e nel Coro sono in gran parte musicisti e coristi abruzzesi. Un motivo in più di orgoglio per accogliere in Città il prestigioso concorso. Una serata per conoscere e ascoltare dal vivo giovani cantanti agli esordi della loro carriera. Per questo la finale al “Caniglia” costituisce per tutti un banco di prova di rilevante importanza.Lo spettacolo, considerando anche la giovane età dei concorrenti, saprà coinvolgere e appassionare il pubblico a teatro.

La giuria è composta da Antonella Bucci, Mauro Mengàli, Beppe Frattaroli, Eleonora D’Apolito, Daniele Falasca.

Il verdetto sulla presenza scenica e artistica dei cantanti in gara sarà affidato ad un’unica giurata, Cinzia Di Gesualdo. Direttore artistico dell’evento è Michele Poma, direttrice delle relazioni internazionali Tatsiana Shnipava.

( ph Andrea Pantaleo)