Giornate Europee del Patrimonio – GEP 2024  “Patrimonio in cammino” 

Gli eventi nei luoghi della cultura a Sulmona oggi e domani 29 settembre

Sulmona, 28 settembre– Da un’idea dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone e dell’Archivio di Stato dell’Aquila con la sezione di Sulmona, il tema delle Giornate europee del patrimonio 2024 “Routes, Networks and Connections” nella sua declinazione italiana “Patrimoni in cammino”, si realizza mettendo in rete gli Istituti culturali attivi nella città di Sulmona: il Comune di Sulmona, la Diocesi di Sulmona-Valva, la Direzione regionale Musei rappresentata dall’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, l’Archivio di Stato dell’Aquila con la Sezione di Sulmona, la Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo.

Oggi e domani 29 settembre sono previste visite guidate nel Museo Civico della Santissima Annunziata, nell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, nella Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila, nel Polo civico-diocesano di Santa Chiara e nella stessa città, quest’ultima iniziativa a cura della Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo.

Le visite si svolgono secondo un calendario coordinato che consente la fruizione di tutti i siti senza sovrapposizioni. In un tavolo inter-istituzionale aperto alla cittadinanza gli istituti in rete si confronteranno sul ruolo e sulle sfide contemporanee dei luoghi della cultura.

Gli eventi previsti Il Polo museale civico-diocesano di Santa Chiara offre il 28 settembre alle ore 9.30 una visita guidata. Il Polo include il Museo allestito nella cappella interna e nell’ex-refettorio, con pregevoli opere dal XII al XVIII secolo, la Biblioteca Diocesana con una ricca sezione di abruzzesistica, la Pinacoteca civica di Arte Moderna e Contemporanea con un folto insieme di opere di artisti contemporanei ed eccezionalmente la Chiesa di Santa Chiara, uno degli esempi più elevati del barocco sulmonese.

Visita guidata gratuita, biglietto di ingresso a tariffa ridotta al costo di 2 euro

La Direzione regionale Musei con l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone propone alle ore 11 del 28 settembre una Caccia al tesoro tra gli eremi del monaco eremita per bambini da 6 a 11 anni, interessante attività ludico didattica dedicata ai più piccoli, e alle 11.30 una visita guidata nel complesso monumentale.

Evento ludico e visita guidata gratuiti, biglietto di ingresso a tariffa ordinaria

La sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato presenta per il giorno 28 settembre alle ore 16 una visita guidata che accompagnerà gli ospiti alla scoperta dell’antico convento di San Nicola, attuale sede dell’archivio, e del corpus documentario custodito nei depositi. I partecipanti potranno ammirare la bellezza dell’antico edificio e alcuni dei preziosi documenti appartenenti alla storia della città e del suo territorio.

Sulmona, Palazzo Annunziata

Sarà ancora possibile visitare la mostra „Poesia per immagini“ dedicata a Cosimo Savastano, docente, poeta, artista e storico dell’arte (1939-2022) nato a Castel di Sangro.

Visita guidata e ingresso gratuiti.

Il coordinamento tra istituzioni – il Comune di Sulmona, la Direzione regionale Musei rappresentata dall’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, l’Archivio di Stato dell’Aquila con la Sezione di Sulmona, la Diocesi di Sulmona-Valva, la Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo – si concretizzerà in un tavolo di confronto inter- istituzionale aperto alla cittadinanza, che si svolgerà presso la Sezione di Sulmona il giorno sabato 28 settembre alle ore 17.

La sera del 28 settembre i due istituti del Ministero della Cultura, Abbazia di Santo Spirito al Morrone e Archivio di Stato, proporranno l’apertura straordinaria serale dalle ore 20 alle 23 dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone con una visita narrata dal titolo “Di viaggi e di memorie”. Frutto della collaborazione tra i due istituti sarà l’esposizione di quattro registri del carcere di Sulmona recanti la testimonianza della deportazione a Dachau, l’8 ottobre 1943, di circa 390 detenuti, e la suggestiva proiezione, nel percorso di visita, di alcune pagine di questi registri.

Visita narrata gratuita, biglietto di ingresso a tariffa ridotta al costo di 1 euro.

La Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo propone il 29 settembre alle ore 9,30 e alle ore 11,30 una visita guidata nel centro storico dal titolo “La città nella città: da Sulmo a Sulmona”. La città romana di Sulmo vive ancora nel presente di Sulmona, nelle strade e nei palazzi del centro storico che conservano tracce archeologiche delle fasi che si sono sovrapposte nel corso dei secoli. Il percorso tocca alcuni dei luoghi nei quali sono conservati resti e reperti archeologici che conducono il visitatore in una progressiva ricomposizione della lunga vita del centro peligno.

Visita guidata gratuita senza prenotazione, eventuale ingresso al Museo civico a tariffa ridotta al costo di 2 euro

Il Museo Civico propone, alle ore 17 del 29 settembre, una visita guidata al Palazzo della Santissima Annunziata, scrigno di arte e di storia che custodisce segni e testimonianze dell’illustre passato della città e del territorio. Si parte dall’ingresso che accoglie la statua rinascimentale di Ovidio e si prosegue con un percorso storico e culturale attraverso la sezione Archeologica – che include idoletti di bronzo e oggetti votivi legati ai culti della Dea Madre e di Ercole e i rilievi della Transumanza e Dragonetti –, il Museo in Situ – con i resti della “Domus di Arianna” di epoca romana – e la ricca sezione Medievale-Moderna con reperti lapidei dei secc. XII e XVI, dipinti su tavola, sculture lignee, manufatti d’oreficeria e rari manoscritti tra cui il prezioso Catasto cittadino del 1376. Il percorso si conclude nella Sala Celestiniana con le pregevoli tele provenienti dalla vicina Abbazia di Santo Spirito al Morrone.

PROGRAMMA

28 settembre

Polo civico-diocesano di Santa Chiara • 9.30 Visita guidata

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

• 11.00 Caccia al tesoro tra gli eremi del monaco eremita. Attività ludico didattica per bambini 6-11 anni •

11.30 Visita guidata

Archivio di Stato dell’Aquila, Sezione di Sulmona

• 16.00 Visita guidata

• 17.00 Tavolo di confronto inter-istituzionale sul ruolo e sulle sfide contemporanee dei luoghi della cultura

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

• dalle 20.00 alle 22.30 Apertura serale

• 20.30 Passeggiata narrata “di viaggi e di e di memorie” con inaugurazione della mostra “Registri dal carcere”

29 settembre

Appuntamento Palazzo SS. Annunziata



• 9.30 e 11.30 La città nella città: da Sulmo a Sulmona, a cura della SABAP per le province di L’Aquila e Teramo – visita guidata

Museo civico della SS. Annunziata • 17.00 Visita guidata