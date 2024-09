 L’allarme di Pietrucci : “Subito la messa in sicurezza del fiume Aterno”

Sulmona, 25 settembre– “C’è molta preoccupazione per le condizioni del fiume Aterno come dimostrano le segnalazioni che mi sono arrivate da cittadini e amministratori in particolare da Marana di Montereale, dove oramai la vegetazione è fittissima poiché da anni non si ripulisce l’alveo del corso d’acqua. Le immagini che abbiamo ripreso testimoniano, più di ogni parola, la situazione assurda che si è determinata: quella che sembra una fitta boscaglia è in realtà il corso del fiume stracolmo di alberi, arbusti, erba e vegetazione che crescono incontrollati da anni”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, che invita l’assessore al ramo, Umberto D’Annuntiis a un intervento urgente.

“Con l’approssimarsi dell’autunno e delle stagioni intermedie e il verificarsi sempre più frequente di fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici, è necessario da parte della Regione un urgente intervento di manutenzione del fiume Aterno e non solo, visto che non è difficile immaginare come la situazione possa essere analoga per altri corsi d’acqua”. “I recenti fatti di Emilia Romagna, Piemonte e Toscana d’altronde – conclude Pietrucci – dimostrano come sia indispensabile il ruolo della prevenzione e la messa in sicurezza del territorio e quanto poco invece interessa farlo a questo Governo di destra, che preferisce sperperare soldi per sagre ed eventi piuttosto che tutelare il bene primario della vita”.