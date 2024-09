D’Incecco e Mannetti (Lega): “Pronto disegno di legge su spesa sanitaria”

Sulmona, 12 settembre- “La sanità prima di tutto e poi le questioni riguardanti il trasporto pubblico locale, l’aeroporto d’Abruzzo, le imprese balneari, i piccoli Comuni, l’acqua. Sono alcuni fra gli argomenti su cui, come Lega, abbiamo focalizzato l’attenzione durante la riunione di maggioranza di ieri, tenuta a Francavilla al Mare. Si tratta di temi strategici per il futuro dell’Abruzzo, su cui i cittadini hanno bisogno di risposte concrete e immediate”. Così i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti. “Sulla sanità in particolare nei prossimi giorni, come Lega, andremo a presentare un disegno di legge con tutta una serie di misure urgenti in materia. Misure – sottolineano Mannetti e D’Incecco – costruttive a supporto del sistema sanitario per agevolare la risoluzione delle questioni al momento più impellenti e, quindi, controllo della spesa ed economia della stessa senza trascurare il diritto alla salute e la centralità del cittadino.

Il disegno di legge prevede nel dettaglio la creazione di una task force interna e di una cabina di coordinamento degli acquisti, di cui faranno parte Dipartimento Sanità della Regione, Asl, AreaCom.

Altro punto, oltre a quello importantissimo della sanità, che abbiamo tenuto ad affrontare – spiegano i consiglieri della Lega – riguarda i fondi strutturali Fsc destinati ai piccoli Comuni, che vanno supportati così come le aree interne della nostra Regione, che sono il cuore dell’Abruzzo. A tal proposito, importante è il tema dell’agricoltura di montagna e delle aree interne. Bisogna sempre più promuovere e far conoscere i nostri prodotti tipici che rappresentano storia, tradizione e ricchezza da cui può trarre slancio l’economia locale. Altra questione ancora su cui abbiamo voluto confrontarci e discutere è quella riguardante le imprese balneari, che sono un settore strategico per l’Abruzzo e per l’intero Paese. La Lega continuerà a lavorare per le attività, per il turismo, per l’economia regionale e italiana. Al centro dell’attenzione – fanno presente D’Incecco e Mannetti – anche l’aeroporto d’Abruzzo, il trasporto pubblico locale, il sociale e naturalmente l’acqua. Nei prossimi mesi, contiamo di ripetere l’iniziativa, frutto di un progetto di legge della Lega, che ha consentito a tante famiglie abruzzesi, questa estate, di ottenere contributi per l’acquisto e l’installazione di autoclavi e serbatoi. Quello della Lega è diventato un modello e un esempio da seguire anche in altre regioni d’Italia. In Calabria, addirittura il Pd, ha invitato la giunta regionale e il presidente Occhiuto a ripetere quanto fatto in Abruzzo. Ciò – concludono – non può che farci piacere. E’ la testimonianza del buon governo della Lega, riconosciuto anche da chi ha posizioni politiche differenti”