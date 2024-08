Sulmona: è Carlo Alicandri Ciufelli nuovo Assessore alla Cultura

Lo ha nominato il sindaco Gianfranco Di Piero. Anche se la notizia circolava da giorni l’ufficializzazione è stata comunicata solamente nella tarda mattinata. L’obiettivo,sicuramente, resta quello di dare un taglio diverso alla politica di questo settore dopo le polemiche e gli errori degli ultimi tempi puntando su una scelta prestigiosa che farà bene alla città. Una delega particolare per seguire gli eventi è stata assegnata alla Consigliera Antonella La Gatta. Ecco la nota del sindaco.

Sulmona,9 agosto- Comunico che, nella giornata di ieri, ho provveduto alla nomina relativa alla composizione della Giunta resasi necessaria a seguito delle dimissioni dell’Assessore Andrea Ramunno.

Il nuovo Assessore è stato individuato nella persona del Dott. Carlo Alicandri Ciufelli, personalità di elevato valore professionale e spessore culturale, molto attiva in Città nel campo culturale e sociale, cui ho demandato le deleghe relative a: Sanità, Lavoro e Formazione, Turismo, Cultura e Artigianato.

Nel ringraziare l’ex Assessore Andrea Ramunno per il lavoro svolto, formulo i migliori auguri di buon lavoro al neo Assessore Carlo Alicandri Ciufelli , nella certezza di poter fare pieno affidamento sul suo impegno e la sua esperienza.

Faccio, altresì, presente che, in data odierna, ho conferito alla Consigliera Comunale Antonella La Gatta, che ha dato prova tangibile di capacità ed impegno nel supportare l’attività della Giunta, l’incarico di collaborare con il Sindaco e i componenti dell’esecutivo nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici relativi alle manifestazioni e, più in generale, agli eventi caratterizzanti la vita sociale cittadina, formulando per gli stessi proposte e soluzioni di carattere pratico e organizzativo.