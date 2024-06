Oltre 5 milioni di risorse destinate alle imprese agricole per combattere gli attacchi di Peronospera

Marianna Scoccia

L’Aquila, 13 giugno Nel corso della riunione odierna il Consiglio regionale abruzzese ha apprvato anche due emendamenti, i cui primi firmatari sono la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia e i consiglieri regionali Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, sottoscritti dalla maggioranza e dai gruppi di opposizione, che stanziano somme pari a 5 milioni e 200 mila euro, trasferite ad Agea per l’erogazione di aiuti alle imprese agricole che hanno dovuto fronteggiare l’emergenza causata dagli attacchi di Peronospora; 2 milioni e 500 mila euro saranno destinati alla FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese), per la concessione di sostegni nel settore dell’agricoltura per abbattimento del tasso di interesse.