i Consiglieri Paolucci e Pepe sui ritardi della Regione per gli interventi a sostegno aziende agricole

L’Aquila, 4 giugno-I consiglieri Silvio Paolucci e Dino Pepe(Pd) intervengono in merito agli interventi economici a sostegno delle aziende agricole parlando di grave ritardo: “Il 13 Maggio abbiamo richiesto un’audizione urgente dell’Assessore regionale all’agricoltura e la convocazione di una seduta della Commissione Agricoltura per affrontare la grave situazione del settore vitivinicolo abruzzese, colpito ormai un anno fa da ingenti danni al raccolto a causa delle piogge eccezionali e della conseguente malattia da peronospora” si legge in una nota. 50 Sindaci hanno firmato un appello perché la Regione si faccia parte attiva con il Governo nazionale per avere strumenti economici idonei a scongiurare la chiusura di migliaia di aziende”.

I problemi finanziari, infatti, compromettono la possibilità per tante aziende di poter pagare le spese correnti, acquistare il carburante agricolo e i prodotti fitosanitari con il conseguente indebitamento e la necessità di licenziamenti, esasperando sempre di più la situazione. Sono queste le ragioni che ci spingono a chiedere, con ancora maggiore urgenza, una audizione dei portatori d’interesse e dell’Assessore Imprudente in III Commissione regionale”, concludono Silvio Paolucci e Dino Pepe.