Domani( ore 16) riunione urgente del Consiglio regionale

Lo ha convocato il Presidente Sospiri d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo

Sulmona, 22 maggio-Il presidente Lorenzo Sospiri, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ha convocato il Consiglio regionale, in seduta urgente, per giovedì 23 maggio, alle ore 16, nell’Aula Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. All’ordine del giorno due provvedimenti, al momento sotto esame della “Commissione bilancio, affari generali e istituzionali”: il “Disegno di Legge regionale per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023” e il progetto di legge “Modifiche alle leggi regionali 58/2023, 59/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”.

In riferimento al primo punto, la necessità dell’urgenza è motivata dalle indicazioni del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che ha convocato, per lunedì 27 maggio, la riunione dei tavoli tecnici per la verifica dei conti di IV trimestre 2023. Prima dell’incontro, le Regioni dovranno provvedere alla trasmissione della documentazione necessaria per l’istruttoria di eventuali ulteriori rettifiche dei conti che illustri le motivazioni dello scostamento rispetto a quanto esaminato precedentemente. Il progetto di legge al secondo punto dell’ordine del giorno ha lo scopo di dare attuazione, tempestivamente, al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in linea con gli impegni assunti dalla Giunta regionale col Governo nazionale.