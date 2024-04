Lorenzo Sospiri confermato alla Presidenza del Consiglio regionale

Ecco la composizione dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale con le deleghe Assegnate ai diversi componenti l’Esecutivo- La presenza di tre donne ( Scoccia,La Porta e Rossi) in Consiglio regionale una garanzia per tutelare e garantire il Centro Abruzzo

Lorenzo Sospiri confermato alla guida dell’Assemblea abruzzese anche per questa legislatura

L’Aquila,10 aprile- Lorenzo Sospiri (Fi) è stato confermato alla guida del Consiglio regionale abruzzese anche per la nuova legislatura che ha avuto inizio proprio oggi L’elezione è avvenuta stamani in occasione della seduta d’insediamento della nuova Assemblea e tuttora in corso. Sospiri dopo tre votatazioni a vuoto ha ottenuto il quorum necessario ( 17 voti a favore e 13 schede bianche) solo al quarto tentativo.

Le forze di opposizione come aveva spiegato subito Luciano D’Amico hanno votato scheda bianca perché “ avrebbero gradito un coinvolgimento nella scelta anche delle opposzioni perché il Presidente del Consiglio viene considerat una scelta di alto profilo istituzionale e non una semplice scelta della sola maggioranza”. Cosicchè è stato proprio il Presidente Marsilio a rivolgere,inutilmente,un appello pubblico a tutte le forze politiche presenti in Aula convergenza sul nome di Sospiri. Poi è arrivato il voto accolto da un lungo applauso –

Ora il Consiglio sta proseguendo nelle votazioni per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. E subito dopo il Presidente Marsilio illusterà le linee programmatiche del nuovo Esecutivo ( segue)

Definita la composizione dell’Ufficio di Presidenza

Subito dopo il Consiglio ha provveduto a completare l’Ufficio di Presidenza che oltre al Presidente Sospiri sarà composto da Marianna Scoccia, di Noi moderati, con 18 voti per la maggioranza, e con 13 voti, per le opposizioni Antonio Blasioli del Partito democratico. Segretari saranno per la maggioranza Luca De Renzis, di Fratelli d’Italia, 18 voti, per le opposizioni Erika Alessandrini, del Movimento 5 stelle, 13 voti.

Anche Antonietta La Porta torna in Consiglio regionale

Grazie alla scelta di Roberto Santangelo (Fi) a componente nuovo Esecutivo regionale anche Antonietta La Porta torna a Palazzo dell’Emiciclo essendo la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia dell’Aquila. Davvero un gran bel risultato per il nostro territorio che sicuramente potrà contare anche su Rossi (Fdi) perché anche Quaglieri è stato chiamato a far parte della Giunta