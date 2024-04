Mercoledì prossimo 10 aprile s’insedia il nuovo Consiglio regionale

Sulmona, 4 aprile- Dopo il voto dl 10 marzo scorso per il rinnovo del Consiglio regionale d’Abruzzo sta per partire ufficialmente la XII legistatura regionale. Proprio questa mattina il consigliere regionale anziano, Luciano Marinucci, sentito il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato questa mattina la convocazione della seduta di insediamento della nuova Assemblea regionale fissata per mercoledì 10 aprile alle ore 11.00.

Si inaugurerà così la XII legislatura della Regione Abruzzo. L’Assemblea Legislativa sarà chiamata ad eleggere l’Ufficio di Presidenza e di conseguenza il nuovo Presidente del Consiglio. La seduta si chiuderà con la presentazione ufficiale dei componenti della Giunta regionale e con l’esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Regione