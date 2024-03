Proclamati ufficialmente i nuovi Consiglieri regionali

Dopo le verifiche della Corte d’Appello ora può’ partire la XII legislatura

L’Aquila, Palazzo Emiciclo sede dell’Assemblea regionale

L’Aquila, 27 marzo -Sono stati proclamati i nuovi Consiglieri regionali e il Presidente della Regione Abruzzo. Oggi pomeriggio alle 14.10 , infatti, la Corte d’Appello dell’Aquila ha comunicato al Consiglio regionale dell’Abruzzo i nomi degli eletti per la dodicesima legislatura con la certificazione dei voti validi per ciascun candidato.

Marco Marsilio è stato proclamato Presidente della Regione Abruzzo con 328.334 voti. Maggioranza: per la lista “Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni”: Mario Quaglieri (nella circoscrizione L’Aquila con 11.754 preferenze), Massimo Verrecchia (L’Aquila, 7.761), Luca De Renzis (Pescara, 4.732), Leonardo D’Addazio (Pescara, 4.480), Tiziana Magnacca (Chieti, 9.635), Nicola Campitelli (Chieti, 8.534), Paolo Gatti (Teramo, 10.878), Umberto D’Annuntiis (Teramo, 7.416). Per “Forza Italia”: Roberto Santangelo (L’Aquila, 9.587), Lorenzo Sospiri (Pescara, 8.835), Daniele D’Amario (Chieti, 5.417) ed Emiliano Di Matteo (Teramo, 4.078). Per “Lega Salvini Abruzzo”: Emanuele Imprudente (L’Aquila, 7.028) e Vincenzo D’Incecco (Pescara, 5.974). Per la lista “Marsilio presidente”: Gianpaolo Lugini (L’Aquila, 1.010) e Luciano Marinucci (Chieti, 2.164). Per “Noi Moderati”: Marianna Scoccia (L’Aquila, 5.282).

Opposizione: Luciano D’Amico, in quanto candidato Presidente giunto al secondo posto, diventa consigliere regionale con 283.385 voti. Per il “Partito democratico”: Pierpaolo Pietrucci (L’Aquila, 5.833), Antonio Blasioli (Pescara, 9.899), Antonio Di Marco (Pescara, 4.186), Silvio Paolucci (Chieti, 8.691), Sandro Mariani (Teramo, 7.533) e Dino Pepe (Teramo, 7.377); Per “Abruzzo Insieme”: Vincenzo Menna (Chieti, 2.696) e Giovanni Cavallari (Teramo, 4.722). Per il “Movimento 5 stelle”: Erika Alessandrini (Pescara, 2.385) e Francesco Taglieri Sclocchi (Chieti, 2.162). Per la lista “Azione – D’Amico – Socialisti Popolari Riformatori”: Enio Pavone (Teramo, 2.682). Per “Alleanza Verdi Sinistra – Abruzzo progressista e solidale”: Alessio Monaco (Chieti, 2.133).

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale. (2)

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale abruzzese si terrà tra il decimo e il ventesimo giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano Luciano Marinucci tra gli eletti. Durante la prima riunione dell’Assemblea Legislativa viene costituito l’Ufficio di Presidenza, formato da presidente, due vicepresidenti e due consiglieri segretari.

Secondo il regolamento, “l’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea”. “Eletto il Presidente, il Consiglio procede all’elezione a scrutinio segreto dei due vice Presidenti e dei due Segretari con votazioni separate.

Per garantire la rappresentanza delle opposizioni, il Presidente sospende la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di raggiungere un’intesa, il cui esito è riferito al Presidente da un portavoce individuato dalle stesse opposizioni. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età”. Dopo l’elezione dell’Ufficio di Presidenza il Presidente della Giunta espone il programma di governo e il Consiglio regionale ne prende atto.