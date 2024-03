Sulmona: venerdì sesto convegno “La Resistenza Umanitaria”

Sulmona,13 marzo– L’Associazione Culturale “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail” si dedica alla ricerca storica e alla conservazione della memoria attraverso l’organizzazione di un cammino che porta da Sulmona a Casoli, lo stesso che percorsero migliaia di prigionieri alleati, partigiani e antifascisti, militari italiani che volevano raggiungere l’ottava armata al comando del generale Montgomery. Una traversata difficile che fece anche il presidente Carlo Azeglio Ciampi, come risulta dal suo diario e dalla sua presenza all’inaugurazione della prima edizione della Marcia, avvenuta il 17 maggio 2001, alla presenza di numerosi ex prigionieri alleati. Dopo quella prima edizione, altre se ne sono avvicendate, fino alla prossima, la XXII, che avrà luogo nei giorni 26-27- 28 aprile 2024. (Per il regolamento e le spese di partecipazione consultare il sito www.ilsentierodellaliberta.it Le iscrizioni vanno fatte entro il prossimo 24 marzo)

In sintonia con le motivazioni della Marcia, da alcuni anni, l’Associazione programma un Concorso sulla “Resistenza Umanitaria” intitolato a Roberto Cicerone, uno dei capi dell’organizzazione che aiutò i prigionieri alleati in fuga dal campo di concentramento di Fonte d’Amore.

Attraverso il Concorso è nostra intenzione coinvolgere e stimolare ulteriore conoscenza da parte degli studenti su quell’aspetto della Resistenza che alcuni storici hanno definito “umanitaria” per descrivere e valorizzare il comportamento delle innumerevoli persone che a Sulmona, nella Valle Peligna e in Abruzzo, accolsero, sfamarono e nascosero migliaia di prigionieri di guerra anglo-americani e di antifascisti.

Quest’anno la premiazione si svolgerà il prossimo 15 marzo 2024presso L’Archivio di Stato in via S. Antonio a Sulmona alle ore 15.30 nel Contesto del VI Convegno sulla Resistenza Umanitaria. Quest’ anno, in collaborazione con la Fondazione Monaco, sarà anche presentata la riedizione del saggio “Il Quarantatré – L’ invasione tedesca in Abruzzo” di Angelo M. Scalzitti.