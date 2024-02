Il Consiglio regionale aderisce oggi  alla giornata “M’illumino di meno”

L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo sede dell’Assemblea regionale abruzzese

Sulmona, 16 febbraio- –Colonnato dell’Emiciclo, la sede l’Assemblea regionale abruzzese, al buio e luci spente all’esterno delle “Torri” degli uffici di Via Iacobucci, all’Aquila. Un gesto concreto che segna anche per quest’anno l’adesione del Consiglio regionale dell’Abruzzo a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico, promossa dal programma di Rai Radio 2, “Caterpillar”, fissata per oggi venerdì 16 febbraio, giorno in cui nel 2005 entrava in vigore il Protocollo di Kyoto. Durante tutto l’orario di lavoro, inoltre, sarà chiesto ai dipendenti del Consiglio di ridurre al minimo l’utilizzo di apparecchiature elettriche e degli impianti di riscaldamento.

Il Consiglio regionale ha anche dato avvio al piano che consentirà di ridurre al minimo il consumo di plastica all’interno delle sue sedi: nei locali della mensa, infatti, è stato installato un distributore di acqua potabile e nei prossimi giorni saranno fornite ai dipendenti borracce in alluminio allo scopo di limitare l’utilizzo delle bottigliette in Pet. Per la XX edizione, “M’illumino di Meno” guarda lontano e spegne i confini, perché aria, oceani, montagne, foreste non conoscono frontiere e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale.

Il Consiglio regionale si fa idealmente amplificatore di questo messaggio e invita tutti i cittadini abruzzesi a fare un gesto, il 16 febbraio, all’insegna della sostenibilità, seguendo i consigli proposti dal decalogo di “M’illumino di Meno”: spegni e fai spegnere le luci; cena a lume di candela; rinuncia all’auto; organizza un’attività di sensibilizzazione; pianta alberi, piantine, fiori; fai economia circolare; condividi il viaggio in auto, il wi-fi, etc, per ridurre i consumi e ottimizzare le risorse; organizza un evento non energivoro; fai efficientamento energetico; abbassa il riscaldamento (Gru)