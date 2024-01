Regionali, in corsa ora c’è anche Elisabetta Bianchi

Per gli osservatori piu’ attenti la decisione, annunciata proprio oggi dall’ ex consigliera comunale, assume un significato particolare: rafforza nel nostro territorio la massiccia presenza femminile che partecipa alla competizione per il rinnovo dell’Assemblea regionale. E poi la sua collocazione nella lista del Presidente (Marsilio) offre oggi alla stessa,forse, un leggero vantaggio rispetto a tanti altri. Ma le sorprese da queste parti non sono ancora finite. Forse

Elisabetta Bianchi

Sulmona,24 gennaio-C’è un grande fermento all’interno di partiti e coalizioni che in queste ore,tra annunci,rinunce e prove di intesa si stanno muovendo per definire le varie liste dei candidati che il prossimo 10 marzo sognano di poter conquistare uno spazio nell’Assemblea regionale a Palazzo dell’Emiciclo.

Finora in città e soprattutto nel territorio si è parlato poco di idee e programmi che si intendono mettere al servizio della nostra comunità. E soprattutto non si è parlato affatto di bilanci e di risultati da sottoporre al giudizio degli elettori così com’è stato possibile fare nella passata legislatura.

Eppure i problemi che la nostra gente avverte quotidianamente sono tantissimi: dall’emergenza sanitaria, a quella dei trasporti, dell’occupazione, dello spopolamento, delle politiche sociali, dei servizi, delle nuove povertà. Non basta esporre gigantografie con volti sorridenti perchè la sfida delle politica del cambiamento passa attraverso la forza e la qualità delle proposte da sostenere. Sarà possibile ? I sulmonesi ed i cittadini del Centro Abruzzo hanno il dovere di crederci e di sperare in una stagione nuova,diversa,piu’ utile. Vedremo.

Intanto oggi è arrivato l’annuncio dell’Avv. Bianchi “Ho accolto con entusiasmo la proposta del.Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio – ha spiegato in una nota- di essere presente nella campagna elettorale per le regionali del 10 Marzo prossimo nella lista civica di riferimento.

Lieta del riconoscimento per l’azione politica costante su molti noti temi sui quali abbiamo dato sempre un contributo determinante, colgo l’occasione per rivolgere il mio appello ad ogni cittadina e cittadino dei 108 Comuni della Provincia dell’Aquila, ai sindaci, a tutti gli amministratori ed alle forze sindacali che in questi anni mi hanno vista al loro fianco, di continuare insieme il.percorso intrapreso con costanza e da tempo, oggi che la nostra azione politica è approdata alla ribalta nazionale e regionale dopo aver conseguito, con unitarietà di intenti e grazie alle nuove politiche del centrodestra, la possibilità di continuare il percorso nell’affermazione i nostri comuni obiettivi territoriali.

Così come è accaduto per le politiche sanitarie e la geografia giudiziaria, anche per il lavoro, le infrastrutture, i trasporti ed ogni materia di intervento regionale costruiamo con coraggio insieme il nostro futuro con un voto edificante e consapevole. Elisabetta Bianchi “