I fiocchi di neve di Coccopalmeri

Sono già dieci le edizioni della tradizionale collezione

Roccaraso,17 dicembre- Dieci. Per Pitagora era il numero perfetto, nel calcio è il numero della fantasia, a scuola è il voto massimo. E per Coccopalmeri sono dieci le edizioni a cui giunge l’ormai tradizionale fiocco di neve da collezione. Già da alcuni giorni, come ogni anno a inizio dicembre, ha preso il via il totofiocco con i commenti social con le ipotesi sulla nuova opera.

Così, nel solito clima di trepidazione alimentato dai tanti internauti appassionati di arte orafa e che aspettano con ansia l’uscita del nuovo gioiello, ora è finalmente svelata la forma del fiocco 2023/24.

La collezione Coccopalmeri è fatta da fiocchi a edizione limitata con la costante presenza di uno o più cuori a simboleggiare l’amore per la neve e per gli sport invernali.

Il fiocco sarà in produzione per dodici mesi nel laboratorio di Roccaraso, fino a dicembre dell’anno prossimo, quando nascerà un nuovo fiocco che sostituirà quello attuale. La scelta di associare una forma diversa a ogni inverno è dovuta alle emozioni uniche e irripetibili a cui si legano i ricordi legati alla neve e che chiunque custodisce nel proprio cuore.

“Ringrazio tutti per il calore con cui ogni anno viene accolto il nuovo fiocco” spiega Coccopalmeri. “Sono grato ai clienti, agli appassionati, alle testate giornalistiche e ai critici d’arte che hanno consacrato la mia idea e i miei gioielli come una vera e propria tradizione di arte orafa. E questa cosa mi lusinga.”

Roccaraso e dintorni sono imbiancati dalla neve caduta nelle scorse ore e c’è trepidazione anche per la stagione invernale, sia per le attività turistiche che per l’atmosfera natalizia.

“La neve ci trasmette forti emozioni” prosegue Coccopalmeri “e quest’anno ho creato un fiocco dalle sembianze naturali. È un gesto d’affetto nei confronti di tutte quelle persone che quando nevica mi mandano fotografie dei fiocchi di neve che si posano intatti sulle giacche, sulle auto, sui balconi. Sono felice che tante persone mi pensano quando vedono la particolare e reale struttura del cristallo di neve, associandolo ai miei gioielli. Mi lascio spesso influenzare dalle emozioni che ricevo dai clienti ed è per questo motivo che in occasione della decima edizione ho ideato di una forma che rendesse l’idea della neve così com’è, più realistica che stilizzata. Stesso discorso per il cuore, che ho disegnato tramite le linee naturali del fiocco, come se ne fosse parte integrante, e l’ho inserito sulla sinistra, dove appunto lo abbiamo anche noi.”

Franco Coccopalmeri ha realizzato svariati gioielli dedicati alla neve, tra cui il fiocco di neve classico, in produzione costante fin dall’apertura del suo laboratorio nel 2008.