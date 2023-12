“Canto di Natale”, a teatro con gli alunni della Virgo

GROTTAMMARE – Uno spettacolo a tema natalizio. E che ha visto protagonisti i bambini. È andato in scena al Teatro Delle Energie di Grottammare lo spettacolo teatrale “Canto di Natale”. Si tratta di una commedia ideata e diretta da Luca Settepanella, docente e attore della compagnia “Terrateatro”. L’opera è ispirata al grande classico di Charles Dickens.

Lo spettacolo ha visto protagonisti gli alunni della scuola elementare Virgo Lauretana. Il “Canto di Natale” è la storia di Ebenezer Scrooge, un uomo d’affari divenuto ormai anziano. E che odia profondamente il Natale. Infatti Scrooge è avido, pensa solo a sé stesso e ai suoi profitti. Dunque non riesce proprio a cogliere il senso di questa festa. Ma il giorno della vigilia, accadrà qualcosa di inaspettato.

«E’ stato un percorso formativo ricco di emozioni e di momenti di condivisione vera – spiega Settepanella -, che spesso il teatro è in grado di generare attraverso l’incontro con l’altro. Lavorare sul testo di Dickens ha permesso ai bambini di viaggiare insieme con i personaggi della storia, sperimentare e scoprire l’arte magica del teatro attraverso il gioco. Conoscere sé stessi e l’altro, ma anche scoprire emozioni, esprimersi attraverso l’utilizzo del corpo e della voce. Collaborare e superare insieme piccole e grandi paure». Entusiaste le famiglie degli alunni, che hanno gremito il teatro. «Ringrazio tutte le bambine e i bambini che mi hanno dato fiducia incondizionata durante il laboratorio. Solo attraverso questa piena e sincera disponibilità si può arrivare in profondità, instaurando rapporti autentici. Credo che questo sia stato un passaggio fondamentale per lo sviluppo della libera espressione di ciascuno di loro e per il raggiungimento del risultato ottenuto», ha sottolineato Luca Settepanella. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione di tutto il corpo docente della scuola primaria. Il laboratorio di teatro è divenuto così parte integrante di questo polo scolastico d’eccellenza.

L’Istituto Virgo Lauretana è stato fondato dal Preside Giuseppe Di Giminiani ed è diretto dalla Dirigente Miriam Persico. «I ragazzi sono stati bravissimi, hanno tutti un grande talento ed hanno dimostrato di avere grande interesse per l’attività teatrale. La nostra scuola ha puntato da sempre sul laboratorio di teatro, perché contribuisce alla crescita e allo sviluppo della personalità dei nostri alunni. Quella di stasera è stata per loro una grande esperienza. Non è mai facile recitare di fronte ad un pubblico così numeroso. Per le famiglie è stato davvero emozionante vederli all’opera sul palcoscenico. Sono contenta della grande partecipazione che abbiamo avuto questa sera. Poi l’atmosfera natalizia ha reso tutto ancora più magico», ha affermato la Dirigente Persico.

La fondazione “Antonio Locatelli” comprende anche l’Istituto Aeronautico. Un percorso scolastico che parte dalla scuola dell’infanzia, per arrivare alla scuola superiore. Con un’offerta formativa completa che comprende più indirizzi di studio. Il polo scolastico ha due sedi, infatti è presente sia a Bergamo che a Grottammare. Ed ha permesso a tante generazioni di studenti di costruire il proprio futuro partendo da solide basi.

Daniele Rossi