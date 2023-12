Da sabato al via “La Giornata internazionale della Montagna” 

la grande opportunità per Villalago-Scanno protagoniste della scelta

Sulmona, 6 dicembre– Per la prima volta sugli Appennini e con l’onore di vedere Scanno-Villalago quali apripista di un nuovo modo di intendere la montagna, come specificato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Sen. Roberto Calderoli nel testo del Comunicato istituzionale: “un’occasione importante per fare il punto sui temi della montagna, a un anno di distanza dall’appuntamento di Edolo, e confrontarsi sia sui passi avanti che sono stati fatti, sia sul percorso che resta da fare. Quella dell’Abruzzo non è una scelta casuale, ma rientra nella logica complessiva di prestare ascolto e attenzione a tutta la montagna, dalle Alpi agli Appennini”.

Una tre giorni di visite guidate e di sessioni tematiche che farà registrare la partecipazione dei più alti livelli Istituzionali nazionali e regionali e dei massimi rappresentanti dei corpi intermedi ed associativi.

Una tre giorni arricchita da visite guidate nei borghi e nell’area protetta ” Lago di San Domenico e Lago Pio”.