Presidente Sospiri,nuova legge urbanistica presto all’esame dell’Aula

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri

Sulmona,9 novembre- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, interviene sulla nuova legge urbanistica regionale e, a seguito della richiesta di rinvio della discussione in aula del progetto di legge avanzata da alcune componenti assembleari, precisa: “Il tempo dedicato al confronto sulle nuove regole urbanistiche del territorio regionale è stato a mio parere adeguato, produttivo e ha consentito miglioramenti e riflessioni di alto livello. Le Commissioni interessate all’esame dell’articolato hanno lavorato assiduamente e hanno spesso effettuato sedute straordinarie dedicate in maniera esclusiva alla legge urbanistica. Stiamo per offrire all’Abruzzo una legge innovativa e per alcuni versi rivoluzionaria, aggiornando una normativa vecchia di 40 anni. Non sarà l’attesa di qualche giorno in più, in vista dell’approvazione, a invalidare la bontà del lavoro svolto. Questa mattina, con una lettera indirizzata ai Capigruppo, ho dato quindi la mia disponibilità a riprogrammare la trattazione in Consiglio del progetto di legge, che era stato incardinato all’ordine del giorno della seduta del 14 novembre. La nuova data indicata per la discussione e la votazione del PdL è quella di martedì 21. Rimane comunque valida la convocazione dell’Assemblea Legislativa per il 14 perché è necessario chiudere l’iter di altre norme già passate al vaglio delle Commissioni”.