Abruzzesi davvero:  domani, 16 ottobre, a Tagliacozzo l’evento con Fina e D’Amico

Sulmona, 15 ottobre– Si svolgerà domani,lunedì 16 ottobre, a Tagliacozzo , dalle 18 alle Scuderie del Palazzo ducale Orsini – Colonna in via di San Cosma, l’evento “Abruzzesi davvero. Sanità, lavoro, sapere”. Vi interverranno il senatore, tesoriere nazionale del Partito Democratico, Michele Fina e il candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo Luciano D’Amico.



“Sarà l’opportunità – spiega Fina – di rendersi conto della visione d’insieme che caratterizza lo sguardo e l’idea di Abruzzo di D’Amico, e che è fondamentale sulle questioni chiave il senso di appartenenza. Il percorso di sviluppo della nostra regione deve avere la forza di intercettare e fare parte delle dinamiche nazionali, acquistando un ruolo di avanguardia che negli ultimi anni cinque anni è decisamente mancato. Il mio impegno in questa direzione, e a sostegno di D’Amico, è massimo. Sarà anche l’occasione per raccontare il percorso che ci ha portato alla candidatura di Luciano d’Amico e alla coalizione più larga che c’è in Italia e che potevamo sperare. Un lavoro di anni che è stato costruito da numerosi dirigenti e amministratori locali, tutti invitati e presenti con noi all’iniziativa di lunedì”.