Anche l’Abruzzo sarà in maniera massiccia sabato a Roma

La manifestazione promossa dalla Cgil “ La via maestra- Insieme per la costituzione-

Sulmona, 4 ottobre- Anche l’Abruzzo, sabato 7 ottobre 2023, sarà a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil insieme ad oltre 200 associazioni nazionali e molte territoriali dal titolo “La Via Maestra: insieme per la Costituzione”.

Una grande evento per la difesa e l’attuazione della Costituzione: per il lavoro stabile e per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, contro il lavoro precario, per una sanità migliore, contro l’autonomia differenziata, per i diritti, per la pace, per la solidarietà.

Tutti i dettagli della partecipazione abruzzese all’evento, oltre alle informazioni relative ai bus e ai treni che partiranno dal territorio, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 5 ottobre, alle ore 10:00, nella Sala consiliare del Comune di Pescara.