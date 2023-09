Ma quale crisi ? La lezione del sindaco Di Piero

Sulmona, 26 settembre- Come andrà a finire questa storia della crisi al Comune di Sulmona è difficile prevederlo anche perché finora l’Assemblea civica non ha brillato e i suoi giovani ed inesperti componenti si sono alimentati in questi due anni spesso di tanti capricci e poche idee da mettere al servizio della città.

Nessuno ha mai spiegato loro che in politica non si recita dicendo sempre no a qualsiasi proposta, spesso bisogna dire anche ‘ni’ e qualche volta si.

Così come appare necessario un dialogo costante tra forze di maggioranza e opposizione per costruire le decisioni migliori sui grandi temi che interessano la città ed il territorio.

La conferenza stampa del sindaco Di Piero per rintuzzare l’attacco di quanti avvano chiesto le sue dimissioni ha dimostrato anche questo. Ha fatto chiarezza su tante vicende che erano state sollevate come Cogesa, Sanità,Marelli, trasparenza amministrativa, concorsi, competenze e ruoli degli organi politici e di quelli amministrativi. E poi tante altre cose Anzi se vogliamo dircercela tutta ha rafforzato la sua posizione di uomo guida dell’Amministrazione comunale ed ha messo le opposizioni tutte all’angolo.

Ha rintuzzato gli attacchi che si erano scatenati negli ultimi tempi, ha tirato le orecchie a tanti furbetti della politica locale, ha dimostrato il difficile momento che Sulmona sta vivendo che dovrebbe ricevere la solidarietà e l’impegno d tutte le forze politiche, partiti e movimenti diversi, per marciare insieme verso obiettivi migliori e piu’ impprtanti.

Ma ha colto soprattutto un risultato straordinario: ha riportato queste decisioni al centro del dibattito politico nel luogo istituzionale piu’ giusto e indispensabile: l’Aula del Consiglio comunale. E proprio lì che ognuno dei consiglieri dovrà parlare con chiarezza ma anche alla città esprimendo, giustamente, le proprie ragioni ed i propri orientamenti.

Solo alla fine si tireranno le somme e si calcoranno i numeri e le oppportunità se è piu’ giusto guardare avanti oppure andare a casa affidando nuovamente la città ad una gestione commissariale.

Una mossa indovinata che è arrivata da una persona pacata, preparata, moderata con competenze amminiostrative adeguate.

Di Piero ex democristiano, sempre coerente ( mai ha cambiato casacca o saltato da un partito all’altro) da giovanissimo era stato consigliere comunalei ( amministrazione La Civita) e assessore comunale alla Cultura ( amministrazione Sciuba) da questa vicende da queste polemiche per ora ne esce rafforzato. Domani vedremo.Di certo dai commenti e reazioni della gente, dei sulmonesi veri che hanno i apprezzato molto questa posizione pare di capire molto.Staremo a vedere