Da oggi festival dell’outdoor delle terre Subequane

Sulmona, 23 settembre- La bellezza del turismo esperenziale approda in Valle Subequana. Oggi Sabato 23 e domenica 24 settembre p.v. , il progetto di rete La Millenaria-Terre dei Popoli, con il contributo economico di GAL Gran Sasso Velino,organizza il FESTIVAL DELL’OUTDOOR DELLE TERRE SUBEQUANE, una due giorni di attività all’aperto, visite guidate ed esperienze che metterà al centro la Valle Subequana, cuore della provincia aquilana e dell’Appennino abruzzese, con il particolare coinvolgimento dei borghi di Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri e Gagliano Aterno.

L’evento è patrocinato dai comuni di Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri e Gagliano Aterno, e dal Parco Regionale Sirente Velino, con la partecipazione del Gruppo Archeilogico Superequano, Il Bosso, FITETEC- Federazione Iatalian di Turismo Equestre e I Cavalieri del Sirente.

Si parte sabato 23 settembre con CAVALCANDO LA VALLE SUBEQUANA, doppio appuntamento di turismo equestre nel cuore dell’Abruzzo, organizzato dall’associazione I Cavalieri del Sirente di Castel di Ieri con la partecipazione di FITETREC- Federazione Italiana di Turismo Equestre.

Nel corso della giornata i cavalieri vivranno un’esperienza tutta a contatto con la natura, attraversando le meraviglie dell’area protetta del Parco Regionale Sirente Velino. Uno scenario da favola tra mulattiere e carrarecce immerse tra faggete secolari e ampie valli erbose, che stanno al cospetto di vette spettacolari.

Domenica 24 settembre, invece, i cavalieri saranno in sella tra i borghi della vallata, in un itinerario che toccherà i paesi di Castel di Ieri, Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo , per conoscere storia, arte e tradizioni delle piccole comunità subequane.

Domenica 24 settembre la cavalcata tra i borghi si incrocerà con “ALLA SCOPERTA DELLE TERRE SUBEQUANE”. Organizzata dalla cooperativa Il Bosso. Sarà una pedalata ciclo turistica di 10 km con e-bike che regalerà un’esperienza di turismo lento e sostenibile adatta a tutti.

Il circuito prenderà il via da Castelvecchio Subequo. La passeggiata s’inoltrerà nel centro storico di San Giovanni fino al belvedere, una terrazza che apre alla spettacolare vista del Monte Sirente, le Dolomiti d’Abruzzo, e di parte della vallata intorno. Da qui si potrà vedere la parte bassa del paese, dove un tempo si estendeva l’antica civitas romana di Superaequum. Si risalirà in sella poi alla volta di Gagliano Aterno, dove in un inedito trekking urbano ci racconterà il pregevole centro storico medievale. Nel corso della fermata, si degusteranno i famosi confortini, tipici biscotti del luogo realizzati dall’antica ricetta delle suore clarisse, tramandata da secoli. Ultima tappa sarà Castel di Ieri, altra grande perla di bellezze antiche. Dalla piazza principale si pedalerà salendo nel cuore antico, dominato dalla Torre quadrata del XII secolo, abbracciata da mura millenarie, archi e palazzi storici di assoluto pregio architettonico.

Nella giornata di domenica 24 sarà possibile effettuare visite alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche dei borghi.