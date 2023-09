( calcio)- Il Chieti delude all’esordio 

ASCOLI – Arriva solo un pari all’esordio per il Chieti. I neroverdi vengono fermati dall’Atletico Ascoli. Per i marchigiani era la prima assoluta in serie D. Termina 0-0 un confronto poco spettacolare, caratterizzato solo da tanto agonismo. L’Atletico ha dimostrato di avere una buona tenuta.

Una squadra aggressiva, soprattutto sulle seconde palle. E gli uomini di Pirozzi hanno anche da recriminare, per un rigore fallito al 13’ del secondo tempo. Quando Ciabuschi si lascia ipnotizzare da Serra, bravo a respingere il tiro dagli undici metri. L’occasione migliore gli uomini di Chianese la confezionano sempre nel secondo tempo.

Al 16’ Romagno coglie la traversa di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Davvero troppo poco per questo Chieti. Chianese deve ancora trovare la giusta quadratura. E in questa partita ha dovuto fare i conti con le assenze pesanti di Ardemagni e Diambo infortunati.

Oltre a Forgione che ha dovuto scontare una giornata di squalifica: «Oggi è stata una partita in cui la squadra ha dimostrato carattere. –spiega il tecnico- Non ci devono essere alibi, ma giocatori come Ardemagni, come Diambo, come Forgione non è che li possiamo regalare. Questo è indubbio. Avevamo giocatori che hanno giocato di meno e oggi hanno fatto discretamente. Dobbiamo lavorare con molta umiltà». Chieti seguito ad Ascoli, nel piccolo impianto Don Mauro Bartolini, da 248 sostenitori. E domenica all’Angelini arriva L’Aquila. È già tempo di derby.

Daniele Rossi

𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗔𝗦𝗖𝗢𝗟𝗜-𝗖𝗛𝗜𝗘𝗧𝗜 𝟬-𝟬

ATLETICO ASCOLI (4-2-3-1): Pompei; Camilloni, Baraboglia, Casale, Marucci; D’Alessandro, Vechiarello (27’st Minicucci); Severini (40’st Ceccarelli), Olivieri, Traini; Ciabuschi (32’st Clerici).

A disp. Canullo, Valentino, Sabatini, Andreucci, Marini, Cognigni.

Allenatore: Sergio Pirozzi

CHIETI (3-4-1-2): Serra; Spinelli, Conson, Postiglione; Masawoud (1’st Mancini (44’st Barlafante)), Laziz, Mercuri, Di Sabatino; D’Ancora (23’st Barbetta); Gatto (17’st Marino), Di Salvatore (30’st Romagno).

A disp. Antignani, Benigni, Mazzei, Mataloni.

Allenatore: Mauro Chianese.

ARBITRO: Clemente Cortese di Bologna.

Ammoniti: Camilloni (A), D’Alessandro (A), Vechiarello (A), Masawoud (C), Postiglione (C), Spinelli (C), Casale (A), D’Ancora (C), Mercuri (C). Recuperi 2’pt, 4’st. Spettatori 500 circa (248 tifosi ospiti).

Note: Ciabuschi (A) ha fallito un calcio di rigore al 13’st