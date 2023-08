Agricoltura:comparto vitivinicolo,  oltre 6 milioni per investimenti delle aziende abruzzesi

Sulmona,28 agosto- Sono stati pubblicati due bandi regionali per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro volti a sostenere attivamente il comparto vitivinicolo abruzzese. Le misure, denominate “Promozione sui mercati dei paesi terzi” e “Investimenti,” costituiscono parte integrante delle iniziative dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (Ocm), l’organismo dell’Unione Europea che regola il settore, stabilendo sia le norme di produzione che i finanziamenti assegnati alle aziende.Il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente ( nella foto), ha sottolineato l’importanza strategica di entrambi i bandi per stimolare l’espansione delle esportazioni e ottimizzare i processi di produzione e commercializzazione delle eccellenze enologiche regionali. “Queste iniziative – ha dichiarato – contribuiranno sia a mantenere una crescita costante del comparto vinicolo regionale sui mercati internazionali, sia a potenziare la competitività generale del settore. Da un lato – continua Imprudente – diamo continuità alle azioni di promozione dei nostri vini di qualità che negli ultimi anni si sono rivelate proficue e incisive; dall’altro – conclude – offriamo un sostegno concreto allo sviluppo ulteriore del settore mediante azioni mirate alla creazione di cantine all’avanguardia dal punto di vista architettonico, tecnologico ed energetico”.

Il primo bando riguarda la misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi,” con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2,9 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo dell’industria vitivinicola abruzzese all’estero. Questa misura si rivolge ai produttori vitivinicoli e loro associazioni e consorzi che presentano progetti regionali e multiregionali nei paesi al di fuori dell’Unione Europea per l’anno 2023/2024.Ciascun beneficiario potrà ottenere un contributo che copre fino al 50% delle spese sostenute per le attività promozionali. Il termine ultimo per presentare le richieste di contributo è fissato al 12 settembre 2023.Un secondo bando da destinare a investimenti materiali o immateriali negli impianti di trasformazione e nelle infrastrutture legate all’industria vinicola. Questa misura mira a ottimizzare il rendimento complessivo delle imprese richiedenti, specialmente in termini di adattamento alle richieste del mercato e di incremento della competitività. Per la campagna 2023/2024, il bando mette a disposizione una somma complessiva di oltre 3,1 milioni di euro. La data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2023.Sono ammesse a partecipare sia aziende vitivinicole singole che associate, nonché le imprese coinvolte nella trasformazione del vino, ovvero quelle che producono vino da uve, mosti o vini acquistati o conferiti.