“ Notte di note”, giovedì nell’Anfiteatro di Torre dei Nolfi

Con l’Orchestra Internazionale della Campania per ricordare l’ex sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco

L’anfiteatro di Torre dei Nolfi (Bugnara), particolare di notte

Sulmona, agosto- Passa da Bugnara l’itinerario di Vagaluna Festival 2023. Per il sedicesimo appuntamento in programma, il 24 agosto alle ore 21,30 nell’anfiteatro di Torre dei Nolfi ( nella foto), L’ Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Veaceslav Quadrini con il tenore Ignacio Encinas e il sassofonista Giuseppe Olivieri propongono “Notte di note”, un concerto speciale presentato dalla Camerata Musicale di Sulmona in collaborazione con il Comune di Bugnara per ricordare il sindaco scomparso prematuramente a dicembrescorso,all’inizio del suo terzo mandato.

Giuseppe Lo Stracco, primo cittadino di Bugnara e della sua frazione, Torre dei Nolfi, amato e stimato dai suoi concittadini che per tre volte gli hanno affidato la guida del paese, ha dato spazio alla cultura e ad iniziative di arricchimento del borgo. Grande mediatore con particolare attenzione alle esigenze dei giovani, ideatore di “Romantica” (festival dei fiori alla 17a edizione) lascia in eredità un anfiteatro realizzato nella frazione Torre dei Nolfi per eventi e spettacoli all’aperto e la realizzazione di un complesso sportivo che sarà a lui dedicato all’inaugurazione prevista per il prossimo 17 settembre.

“Notte di note” è il titolo dello speciale concerto, il sedicesimo di questo “viaggio” turistico-culturale nella Valle Peligna, che prosegue con il VagaLuna Festival, la rassegna Itinerante proposta dalla Camerata Musiale Sulmonese per la sua attività estiva.

L’Orchestra Internazionale della Campania diretta da Veaceslav Quadrini con il tenore Ignacio Encinas e Giuseppe Olivieri al sassofono eseguiranno un programma popolare per venire incontro a un pubblico variegato. Si va dalle più conosciute arie d’opera di Verdi (La forza del destino, La donna è mobile –Traviata), Rossini (Tarantella), Leoncavallo (Mattinata), Bizèt (Carmen- preludio 4) a Kachaturian(Overture Masquerade ) a brani musicali comeCsardas di Vittorio Monti ispirato al genere musicale della danza popolare ungherese, ma c’è anche il Can can di J. Offenbach e brani popolarissimi come Granada di A. Lara e Pomp and circumstance di E. Elgar , Non puede ser di P. Sorozàbal e il tema di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone.

L’Orchestra Internazionale della Campania fondata dal M° Quadrini è un ensemble sinfonico dei migliori musicisti (italiani e stranieri) formatisi ai conservatori campani, da 7 anni tiene concerti in tutta Italia.

L’ensemble è flessibile spaziando da piccoli gruppi da camera a grandi orchestre sinfoniche, e anche per esecuzioni d’opera. 300 concerti e partecipazioni ai maggiori festival italiani, nel 2022 hanno presentato una rara esecuzione dell’opera di Donizetti “Rita” al BitontOperaFestival in seguito un tour in Grecia e Albania con il raro Stabat Mater di Tommaso Traetta per soli coro e orchestra . Sempre lo scorso anno al Teatro Dal Verme di Milano con la direzione del Maestro Dones con grande successo ha affrontato un programma musicale pop. Nel corso degli anni la partecipazione a eventi televisivi ha prodotto una contaminazione con artisti pop come Antonella Ruggiero, Renzo Ruggieri, Roby Facchinetti,Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello . Nel 2023 è previsto un tour italiano e poi in Bulgaria, Grecia e Macedonia .

Veaceslav Quadrini. Nato in Moldova, bambino prodigio, a 5 anni suona il violino, a 8 anni esegue il concerto di A.Vivaldi in la minore con la Filarmonica Nazionale Moldava e a 9 anni suona con l’orchestra da camera di Tirana. Si è diplomato a 17 anni in violino e successivamente in Violino Solistico II Livello, presso il Conservatorio “Cimarosa”di Avellino. Frequenta vari masterclass con Marianna Sirbu, Carmelo Andriani, Katò Havas, Elena Sculej, Igor Volochine, Elena Mazor, Olexander Semchuk, Svetlana Makarova, ed all’accademia Chigiana con il Maestro Boris Belkin.

Giuseppe Olivieri Giovanissimo Inizia lo studio del saxofono, nell’anno 2015 è al Conservatorio di musica di Pescara nella classe del prof. Gaetano Di Bacco. Successivamente è vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra cui “Grand Prix Virtuoso” ad Amsterdam e Salisburgo, che lo porta poi ad esibirsi nelle sale del “Mozarteum” a Salisburgo e della “Concertgebouw” ad Amsterdam, nel novembre del 2022 vince una menzione al concorso “International Saxophone Competition” di Iasi in Romania. Ha partecipato a master-class con Claude Delangle e Vincent David. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

Programma

Pomp and circumstance E. Elgar – Non puede ser P. Sorozàbal

La forza del destino sinfonia – La donna è mobile daTraviata G. Verdi

Granada A. Lara – Gabriel’s Oboe E. Morricone

Can can J. Offenbach – Carmen Preludio G. Bizet

Overture Masquerade A. kachaturian – Czardas V. Monti

Carmen Preludio 4 G. Bizet

Tarantella G. Rossini – Mattinata R. Leoncavallo