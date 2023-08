Sulmona e la politica che non c’è piu’, tra polemiche,tradimenti,assenza di idee e incoerenza diffusa

Partiti fantasmi e scelte sbagliate pur di remare contro qualcuno ma anche furbetti da quattro soldi stando portando la città allo sbando nonostante la tenacia e la capacità del sindaco Di Piero. Ma Sulmona merita ben altro da entrambi gli schieramenti per costruire forme di coesione e di solidarietà per spingere la Regione in una fase assai delicata e con grandi opportunità da cogliere ad avere maggiori attenzioni per questo territorio.E invece? Oggi nuova seduta del Consiglio comunale che ha confermato in pieno le impressioni degli ultimi tempi. In serata è arrivata una nota di Franco Di Rocco,Capogruppo della lista “ Sulmona al Centro” che non risparmia colpi alla maggioranza. Anzi va anche oltre.Ecco pechè

Sulmona,14 agosto– Il Sindaco si dimetta come ultimo atto di dignità verso la città di Sulmona. Lo spettacolo offerto oggi in Consiglio, scrive Franco Di Rocco, è solo il triste epilogo di un’esperienza nata solo su presupposti elettorali e di una compagine che non è mai riuscita ad amministrare. La conclamata crisi si è trasformata in un tutti contro tutti senza esclusione di colpi tutto interno alla maggioranza.

Bisogna riconoscere come l’esperimento “Liberamente Sulmona” sia stato un fallimento in termini di idee e di ideali ed oggi anche e soprattutto in termini numerici. Una maggioranza ormai inesistente e incapace di garantire il numero legale in prima convocazione su un atto, l’assestamento di bilancio, di vitale importanza per il prosieguo dell’amministrazione salvo poi approvarlo con soli 7 + 1 voti favorevoli, il paradosso della “non maggioranza”.

Una Città tradita, immobile, presa in giro da chi prometteva di salvarla (da chi poi?) e trascinata in un pesante isolamento politico e strutturale senza precedenti. Il Sindaco sia consequenziale con quanto dichiarato alla stampa, prenda atto di non avere più una maggioranza a suo sostegno e con atto di responsabilità permetta ai cittadini di scegliere per Sulmona un nuovo governo affidabile e concreto.

Dica inoltre il Sindaco, conclude il Consigliere di opposizione Di Rocco, quali condizionamenti e ricatti ha subito e da chi sono stati perpetrati altrimenti le parole pronunciate in Consiglio non saranno che vuote allusioni che non si confanno al ruolo istituzionale ricoperto.