Sulmona:le mosse del sindaco per evitare lo spostamento di Endoscopia

Sulmona,9 agosto-Sull’annunciato trasferimento del servizio di Endoscopia dell’Ospedale dell’Annunziata all’Ospedale di Pescina il Sindaco Gianfranco Di Piero si è mosso immediatamente, con un incontro avuto nella sede della Direzione Generale Asl, all’Aquila.

Il Sindaco, per scongiurare il trasferimento, a causa dei lavori di riqualificazione dell’ala ospedaliera “Bolino”, ha proposto alla Direzione Generale Asl l’allocazione del servizio Endoscopia in locali liberi della stessa ala ospedaliera oppure in una struttura mobile da collocare nell’area dell’Ospedale dell’Annunziata.

Questa mattina il Sindaco ha fatto un sopralluogo in ospedale, incontrando gli operatori del servizio e raccogliendo le preoccupazioni riguardo il temuto trasferimento.