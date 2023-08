Verso le Regionali:il Pd dà mandato al Capogruppo Paolucci

–Per costruire un’alleanza di centrosinsitra larga,competitiva,utile-

Silvio Paolucci, Capogruppo Pd in Consiglio regionale

Sulmona, 8 agosto- Con la riunione della Direzione regionale del Partito Democratico è giunto oggi a uno snodo cruciale il percorso di costruzione di un’alleanza politica e civica alternativa alla fallimentare esperienza dell’amministrazione Marsilio”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Marinelli prosegue: “La Direzione ha confermato la linea che abbiamo seguito finora, all’insegna dell’unitarietà e dell’inclusione di tutte le forze, ognuna di esse per noi decisiva e indispensabile, che si contrappongono alle destre per la predisposizione di un progetto di governo e rilancio per la nostra regione. Il contributo di idee e visione da parte di tutte le forze che hanno partecipato al tavolo programmatico è stato forte e apprezzabile. La Direzione del PD Abruzzo lavora incessantemente per fare la grande coalizione, condizione indispensabile per voltare pagina per l’Abruzzo. Dà mandato al capogruppo Silvio Paolucci per unire l’ampia coalizione che in queste settimane ha proficuamente lavorato per costruire l’alternativa per l’Abruzzo alla destra di Marsilio”.

Il segnale che è arrivato nelle ultime ore sta a testimoniare che il Pd ed il centrosinistra la partita la vogliono giocare con convinzione anche perché l’esperienza dell’Amministrazione Marsilio è stata giudicata a piu’ riprese un vero disastro per la nostra regione in questi anni. Giustamente la Direzione regionale del Partito democratico individuando l’uomo di maggiori esperienze e preparazione ( non bisogna dimenticare che nella Giunta D’Alfonso aveva guidato ininterrottamente i settori chiave come Sanità e bilancio) e quanti strumentalmente dalle nostre parti si alimentavano di polemiche sciocche sulla storia del declassamento del nostro Ospedale non avevano capito che in materia sanitaria il Governo centrale detta le linee essenziali tanto che ben sedici regioni furono Commissariate per il debito della sanità e l’Abruzzo fu tra le prime tre regioni italiane ad uscire dalla gestione commissaruale qualche mese prima dell’arrivo dell’Amministrazione Marsilio. Cosa è cambiato da quel giorno ?