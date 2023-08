Sulmona:arriva il bus navetta gratuito per i turisti

Sulmona,7 agosto- Accogliendo le istanze pervenute dal tavolo del Turismo, l’Amministrazione Comunale ha istituito un bus navetta a servizio dei turisti in arrivo nella stazione ferroviaria di Sulmona.

L’atteso servizio sarà disponibile tutte le domeniche e i giorni festivi a partire da domenica prossima, 13 agosto 2023 fino al 31 dicembre, con proroga per l’anno 2024.

I turisti saliranno a bordo di un pulmino blu, il quale effettuerà tre corse pomeridiane (andata e ritorno), raggiungendo gli alberghi del centro storico e periferia: alle ore 15.00, alle ore 17.00, alle ore 19.00.

Le fasce orarie potranno subire eventuali variazioni, in accordo con gli operatori turistici.

Con questo servizio l’Amministrazione fornisce una risposta concreta al tavolo del turismo, avente scopo di ascoltare gli operatori turistici e raccoglierne necessità e proposte.Altre importanti iniziative per favorire la crescita turistica sono in arrivo.

“Sono molto soddisfatto di questa iniziativa alla quale, in sinergia con Uffici e operatori, abbiamo lavorato con grande determinazione, cogliendo fin da subito la necessità di un servizio che in Città mancava.

Procediamo speditamente per fornire a breve altre importanti risposte agli operatori turistici di Sulmona, per rendere la nostra città accogliente ed organizzata, e al passo con altre importanti realtà italiane”, lo ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti Attilio D’Andrea.