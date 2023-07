Bugnara, al via l’edizione 2023 della rassegna “libri sotto le stelle”

Sette gli appuntamenti che si terranno nel centro della Valle del Sagittario tra il 21 luglio e il 26 agosto. Tra gli ospiti l’antropologa Anna Rizzo, Premio Croce 2023 per la letteratura giornalistica, e Peppe Millanta, premiato al John Fante Festival opera prima 2018. Si parte venerdì prossimo ( 0re 21,30) con la cultura,la satira e l’ironia di Mario Maiorano,osservatore attento e assai apprezzato, che da anni racconta in modo originale aspetti e curiosità di tanti personaggi del nostro territorio fino all’ultimo volume dedicato alle donne

Bugnara,14 luglio– Il Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” inaugurerà, il prossimo venerdì 21 luglio, il secondo anno di attività estiva dando il via alla nuova edizione della rassegna letteraria “Libri sotto le stelle”. Dopo il successo dello scorso anno, Bugnara continuerà ad accogliere autori e artisti provenienti da ogni zona d’Abruzzo, fortificando il sistema culturale e tradizionale del territorio.

Sette gli appuntamenti che si terranno a Bugnara tra il 21 luglio e il 26 agosto, a partire dalle 21.30 nel centro storico del piccolo borgo peligno. Tra gli ospiti l’antropologa Anna Rizzo, Premio Croce 2023 per la letteratura giornalistica, e Peppe Millanta, premiato al John Fante Festival opera prima 2018.

Si inizierà il 21 luglio con Mario Maiorano con il quale si parlerà di satira e di arte a partire dal progetto editoriale “PIAZZAVENTI”, raccolta di caricature, in gran parte inedite, di personaggi della città di Sulmona. Il 28 luglio sarà invece ospite Peppe Millanta con il suo nuovo romanzo “Cronache da Dinterbild” edito dalla Neo Edizioni, spin off del pluripremiato romanzo “Vinpeel degli orizzonti”.

Il 30 luglio ci sarà Paolo Carretta con il suo quarto romanzo storico-poliziesco “Il volo dell’Asino”; il 3 agosto l’antropologa Adriana Gandolfi presenterà in qualità di coautrice il volume Fest’ e fiera, edito dalla Radici Edizione, un omaggio illustrato ai riti abruzzesi.

Il 9 agosto si parlerà di libri, di poesia e di promozione della lettura nei piccoli paesi montani con Paolo Fiorucci, a partire dal volume di poesie Quando piove canto più forte della Neo Edizioni.

Il sesto appuntamento in programma è con Anna Rizzo il 19 agosto con il suo I paesi invisibili edito dal Saggiatore. Premio Croce 2023 per la letteratura giornalistica, Anna Rizzo, da anni studia e collabora in qualità di antropologa con le piccole realtà delle cosiddette «aree interne» del paese, e affronta le problematiche legate allo spopolamento ragionando con le comunità sulle motivazioni di chi è rimasto e di chi se n’è andato.

Ultimo appuntamento sarà invece il 26 agosto con Gino Bucci, noto autore della pagina satirica “L’abruzzese fuori sede”, e il suo “Rime Toscibili” della casa editrice Ricerche & Redazioni. Donatella Di Pietrantonio nella quarta di copertina del volume scrive “Seguitissimo e spassoso ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo, Gino Bucci consegna ai lettori un gioco letterario che mescola dialetto e italiano, toponomastica e gastronomia, in una nuova Gnosi delle Fanfole esilarante e affettuosa che racconta gli abruzzesi come siamo.»

«Siamo molto soddisfatti delle scelte fatte per questa seconda edizione della nostra rassegna letteraria – commenta il presidente del Centro Studi, Matteo Servilio. In questo anno e mezzo di attività abbiamo cercato di costruire una rete di rapporti con autori, editori, associazioni e operatori della cultura con cui portare avanti progetti e condividere esperienze. Penso alla casa editrice Radici Edizioni di Gianluca Salustri che tornerà a trovarci o a Peppe Millanta, intervenuto a Bugnara poche settimane fa per la presentazione della collana “Comete” dedicata ai viaggi in Abruzzo. È il frutto di un lavoro che punta a considerare l’evento culturale non come oggetto di puro intrattenimento, chiuso in sé stesso, ma come luogo dal quale sviluppare relazioni durature tra il Centro, gli ospiti e la comunità».

Chiara Del Signore