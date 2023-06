Scanno: al via la VII edizione di Jazz’Inn

L’evento organizzato dalla Fondazione ampio raggio. Tante le iniziative fino al 1 luglio-

Scanno,28 giugno– E’ cominciata ieri alla grande la cinque giorni della VII edizione di Jazz’Inn, l’evento nazionale di Open Innovation, ovvero “innovazione oltre i luoghi comuni”, ospitato quest’anno a Scanno, fino a sabato 1 luglio, organizzato da Fondazione Ampioraggio. Tante le presenze registrate. Il ricco programma del living lab prevede numerosi appuntamenti , fatti di tavoli di lavoro, eventi culturali, conviviali, per mettere in rete imprese, startup, investitori con gli amministratori locali e l’intero territorio, consentendo condivisione di idee, progetti, confronto, nell’ottica dello sviluppo del territorio, in maniera innovativa al passo con in tempi.



“E’ grande l’entusiasmo che si respira a Scanno in questi giorni ed è bello vedere il territorio in fermento, con la convinzione che sia questa, per la nostra comunità intera, un’importante opportunità di crescita con nuovi modelli di sviluppo, puntando a ricadute economiche e al rilancio del territorio. Ringraziamo la Fondazione Ampioraggio- sostiene il sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni– per l’organizzazione di questo grande evento, per il quale Scanno è stato scelto come prima location, dopo aver superato brillantemente le tre fasi previste, riuscendo ad avere la meglio su 73 candidati, selezionati in tutta Italia, grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori, che hanno individuato e colto la possibilità di partecipare per tempo al concorso, presentando i nostri programmi che sono stati apprezzati. Questo ci rende soddisfatti. Come motivo di grande orgoglio è stata la straordinaria partecipazione al sondaggio pubblico nella seconda fase delle selezioni, segno di grande amore per questa terra”.

Nell’occasione il Sindaco ha ringraziato il Presidente della Regione Marco Marsilio, per la partecipazione all’evento, e l’assessore regionale Mario Quaglieri.



“Abbiamo aperto le porte a numerosi ospiti, contando già 300 partecipanti e registrando un numero considerevole di presenze a Scanno e nel comprensorio” afferma il vicesindaco Giuseppe Marone “Abbiamo lavorato con grande impegno fin da subito per raggiungere questo risultato e in questi giorni stiamo proseguendo con lo stesso entusiasmo, mettendo in mostra le nostre eccellenze, la natura, storia, tradizione al servizio degli investitori, delle aziende, dei centri di ricerca, degli amministratori, per dare concretezza ai nostri obiettivi”.