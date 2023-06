La domenica del buono

Domenica 18 Giugno nell’Oasi wwf Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, torna la domenica dedicata al buono.

Anversa degli Abruzzi,16 giugno– A partire dalle 10.30 presso le Sorgenti di Cavuto avrà inizio l’eventodedicato all’ agricoltura biologica“Biologico è Natura: Riflettere per fare”a cura della Cooperativa Daphne, che guiderà i partecipanti attraverso tecniche di lotta biologica facilmente replicabili da ognuno nel giardino di una scuola, nel proprio o anche sul balcone di casa, e verranno costruite e posizionate “case” per insetti predatori, volte ad aumentare la presenza di insetti e tutelare le piante da frutto dagli attacchi dei parassiti aumentando così anche le possibilità riproduttive di alcune importantissime specie di insetti impollinatori. Ad accompagnare la mattinata con i loro prodotti e piccole degustazioni gli amici di Movimento Zoe’ con la partecipazione di Zafferano Peligno e Biomania, aziende agricole biologiche custodi della neoruralità della Valle peligna.

Nel Pomeriggio alle ore Ore 15:30 “Yoga In Natura” un’esperienza unica per immergersi nella Natura e lasciarsi cullare dal canto del Fiume Sagittario, per il benessere del corpo e della mente. La lezione di Yoga sarà a cura della naturalista e insegnante ISFY Lavinia Canestrari.

Entrambe le attività , fanno sapere i promotori,sono libere e senza costi, ma è gradita la prenotazione chiamando il 327 9411980 o scrivendo a riservagolesagittario@gmail.com