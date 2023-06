“Il confronto delle idee”, al via un ciclo di studi organizzato dal CPO Ordine Avvocati  di Sulmona

Gli incontri che prenderanno il via domani nella sede di Via Mazara della Provincia si svolgeranno tutti i venerdì dalle ore 17,00 e tutti i sabato dalle ore 10,30

Sulmona, 8 giugno– L’iniziativa promossa dal COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ degli Avvocati di Sulmona con il patrocinio del Comune di Sulmona, della Diocesi di Sulmona-Valva e dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona. Gli appuntamenti prenderanno il via dal 9 giugno fino al primo luglio tutti i venerdi dalle 17,00 e tutti i sabato dalle 10,30.

Il ciclo di studi vedrà la partecipazione anche di giornalisti e di liberi professionisti presso i cui Ordini sono in fase di accreditamento alcuni degli incontri in programma.

Inoltre gli eventi, per gli argomenti di stretta attualità che verranno trattati e che vedranno confrontarsi operatori del diritto, tecnici e rappresentanti delle associazioni sulmonesi impegnate nel sociale, sono di interesse comune ed aperti, quindi, a tutta la cittadinanza.

Il 9 giugno, nella sede di Sulmona della Provincia dell’Aquila in via Mazara, si terrà una tavola rotonda sui principi costituzionali in materia di accesso alla giustizia ed esercizio della professione forense cui parteciperanno, fra gli altri, la Presidente per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo Avv. Maria Franca D’Agostino, il Prof. Avv. Giuseppe Marazzita, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Teramo e la Prof.ssa Marta Ferrara Ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Teramo.

Il 10 giugno, nell’Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano, si terrà la tavola rotonda sul sostegno alla disabilità con particolare attenzione agli strumenti di contrasto alle barriere architettoniche e culturali in cui interverranno, fra gli altri, l’assessore al sociale Attilio D’Andrea, l’Avv. Adriano Scardaccione del Foro di Roma e l’Avv. Vittorio Melone del Foro di Vasto e delegato di Cassa Forense Abruzzo, nonché la dott.ssa Emanuela Pasquali dell’Anffas e la prof.ssa Loredana La Civita del Basket Centro Abruzzo Sulmona Special Olympics.

Nelle sessioni successive, che si terranno nella sede di Sulmona della Provincia dell’Aquila, si tratteranno altri temi importanti: il 16 giugno l’incontro sulla procreazione medicalmente assistita e sulle nuove sfide in materia di genitorialità e il 17 giugno l’incontro sulle pari opportunità genitoriali e sulla lotta alle stereotipie sull’affido condiviso.

Il 23 giugno, nella sede della CGIL, si parlerà di violenza di genere e il 24 giugno, nella sede della Provincia, si affronterà il tema delle adozioni omogenitoriali.

Il 30 giugno, nella sede della CGIL, si parlerà di discriminazione retributiva nel mondo del lavoro e il primo luglio, di nuovo nella sede della Provincia, verrà trattato il gender gap con particolare attenzione alle differenze reddituali nella libera professione.