Bugnara: domani   Alexandre Dumas chiude la rassegna “La primavera dei libri” 

Un’iniziativa, alla sua prima edizione, ha trovato enorme successo per il centro peligno-

Bugnara, panoramaparticolare con il Castello Ducale

Bugnara,9 giugno Sarà presentato _ domani _ 10 giugno ( ore 17,30) a Bugnara il libro Viaggio in Abruzzo di Alexandre Dumas (collana Comete-Scie d’Abruzzo), quinto e ultimo appuntamento della rassegna ‘Primavera dei libri 2023’ ideata e organizzata dal Centro Studi e Ricerche’Nino Ruscitti’, nei locali del Centro Congressi di Piazza Annibale de Gasparis.

L’evento vedrà la partecipazione di Tommaso Paolini, già docente di Economia del Turismo, l’editore Mario Ianieri e il curatore della collana Peppe Millanta.Gli interventi saranno introdotti dal presidente del Centro Studi Matteo Servilioe dal sindaco di Bugnara Domenico Taglieri.

«Sarà l’occasione – dice il Presidente del Centro Studi – per riflettere sul ruolo che la letteratura può avere nella valorizzazione di un territorio. La bonifica del Fucino, terzo lago d’Italia per estensione dopo il Garda e il Maggiore, fu un’impresa di tale portata da richiamare curiosi da tutto il mondo. Difficile immaginare il profondo cambiamento economico, paesaggistico, culturale e più in generale antropologico che il territorio marsicano ha dovuto affrontare con il prosciugamento del lago. Tutta questa meraviglia ci viene presentata dallo sguardo di Alexandre Dumas, uno degli autori più noti e influenti della letteratura».

Dumas visiterà la Valle del Liri, Avezzano, Pescina, Collarmele, Alba Fucens per raccontare queste terre con uno sguardo che non dimentica le suggestioni classiche e la magnificenza dell’antica Roma.

Comete-Scie d’Abruzzo è un grande progetto editoriale che raccoglie le storie di grandi personaggi che hanno attraversato l’Abruzzo. Itinerari che invitano i lettori a ripercorrere a turno gli stessi sentieri, oggi, con gli occhi del passato. Le 12 uscite di questa prima serie cercano di abbracciare un ampio raggio sia in termini di periodo storico sia come personaggi che parlano in prima persona: da Edward Lear a Maud Howe, da Ferdinand Gregorovius ad Anne MacDonell; e ancora, Ugo Ojetti e Alberto Savinio, Uys Krige ma anche Primo Levi.

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara.

I percorsi sono stati curati da Serena D’Orazio, grafica e disegni di Luca Di Francescantonio, impaginazione di Federica Di Pasquale, redazione di Cecilia Di Paolo.

Piano dell’opera: Collana “Comete. Scie d’Abruzzo” diretta da Peppe Millanta

1. Alexandre Dumas Viaggio nel Fucino

Il viaggio audace di uno degli scrittori più importanti di sempre, sulle tracce del prosciugamento del Fucino.

2. Ugo Ojetti Una settimana in Abruzzo

Giornalista e appassionato d’arte, una serie di articoli che parlano degli antichi mestieri d’Abruzzo e delle sue nascoste bellezze artistiche.

3. Ferdinand Gregorovius Passeggiate per l’Abruzzo

Uno dei massimi storici di sempre, in Abruzzo sulle tracce di Corradino e della battaglia di Tagliacozzo.

4. Maud Howe Diario di una viaggiatrice

Alla scoperta della Valle del Sagittario grazie all’inaugurazione della ferrovia a fine ’800.

5. Estella Canziani Attraverso gli Appennini

Un viaggio alla scoperta di riti e antiche tradizioni d’Abruzzo compiuto da due donne pionieristiche.

6. Alberto Savinio Dico a te, Clio

Uno degli scrittori più importanti del ’900, in viaggio in Abruzzo tra i sacro e il profano.

7. Edward Lear Escursioni illustrate negli Abruzzi

Il visionario scrittore inglese, innamorato dell’Abruzzo, in un viaggio che lo porterà a scoprire i suoi luoghi più inaspettati.

8. Giovanni Cena Visioni d’Abruzzo

L’indagine e l’occhio di un poeta sulla condizioni di vita nella Marsica.

9. Anne MacDonell Negli Abruzzi

L’Abruzzo raccontato con la delicatezza femminile e lo sguardo senza pregiudizi di una donna innamorata dell’Abruzzo.

10. Serafino Razzi Viaggi in Abruzzo

La cronaca di un frate nell’Abruzzo del ’500, attraverso monasteri e religione.

11. Uys Krige Libertà sulla Maiella

La fuga durante la seconda guerra mondiale dello scrittore sudafricano, attraverso scorci Maiella e umanità unici.

12. Primo Levi Abruzzo forte e gentile

Il libro dove nacque “l’Abruzzo forte e gentile”, la formula più riuscita per raccontare un’intera regione.

Ogni quattro numeri un’uscita extra a cura di Daniela D’Alimonte

50 parole per raccontare l’Abruzzo

50 ricette per raccontare l’Abruzzo

50 proverbi per raccontare l’Abruzzo