Sulmona:sociale, pubblicato l’Avviso  riguardante il Progetto sperimentale per “ La vita indipendente”

Sulmona, 22 maggio-E’ stato pubblicato in data odierna l’avviso riguardante il “Progetto Sperimentale per la Vita Indipendente quale modello di intervento rivolto alle persone adulte con disabilità grave”.

Il bacino di utenza interessato consiste in tutta la popolazione di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, avente i requisiti indicati nell’avviso, residente nel comprensorio dell’Ambito Sociale Peligno, vale a dire in tutti i 17 Comuni che dell’Ambito fanno parte e del quale Sulmona è ente Capofila.

Ogni richiedente può individuare interventi compresi nelle tre macroaree presenti nel progetto, ovvero Assistente Personale, Abitare in Autonomia, Trasporto Sociale, per ricevere un importo che può arrivare ad un massimo di 12mila euro, a seconda del livello di intensità assistenziale stabilita dall’UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare).

Gli importi saranno erogati fino alla disponibilità delle risorse regionali.

La scadenza per le domande è fissata al 10 giugno secondo le modalità consuete ovvero tramite indirizzo pec. protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, a mano, presso l’Ufficio Protocollo, oppure tramite la novità, introdotta quest’ anno, del l’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it per i non possessori di Indirizzo di posta certificata, in modo da agevolare le procedure di richiesta per tutti gli utenti.

“Mi auguro che l’informazione sull’avviso arrivi rapidamente a tutte le persone interessate, in modo da poter presentare il progetto che corrisponda nel modo più efficace possibile alle esigenze di ogni richiedente e vengano resi subito attivi interventi specifici per facilitare il più possibile le azioni quotidiane degli interessati. Il nuovo Piano Sociale sta muovendo i primi passi e confido nella stretta collaborazione di tutti i soggetti che quotidianamente si impegnano in questo complesso ambito, per affrontare le tante problematiche esistenti e garantire il maggior numero di interventi alla più ampli platea di utenti” . Lo ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali, Attilio D’Andrea