Cogesa,35 sindaci: sentenza ripristina legalità

Sulmona,19 aprile– “La sentenza del Tribunale dell’Aquila, cui sono seguite le dimissioni dell’amministratore unico del Cogesa Franco Gerardini e il reintegro del Consiglio d’amministrazione, ripristina la legittimità in seno alla società. L’attività dei sindaci, che hanno messo in discussione la correttezza della revoca del cda, è stata confermata dai giudici e anche dai numeri, visto che nell’assemblea di questa sera, prima convocata e poi disdetta, rappresentavano la maggioranza relativa delle quote e quella assoluta dei soci. Le dimissioni di Gerardini, tardive e superflue, sono solo l’esito scontato di una situazione che i primi cittadini avevano dimostrato di aver chiara sin da subito. Adesso procediamo con la serietà che ci ha caratterizzato fino ad oggi, con la richiesta già formalizzata di una nuova assemblea che procederà in tempi rapidi all’individuazione della nuova governance, che avrà l’unico obbiettivo di inaugurare una nuova stagione per la Societa , per le maestranze e per il territorio”.



I 35 sindaci richiedenti convocazione assemblea.