Tribunali, Ddl regionale in Commissione Giustizia

I senatori Liris e Sigismondi ” Al via l’esame parlamentare per salvaguardia giustizia di prossimità”.

Sulmona, Palazzo di Giustizia

Sulmona, 11 aprile- “Inizia domani l’iter parlamentare, in commissione Giustizia del Senato, della legge d’iniziativa del Consiglio regionale d’Abruzzo per revisionare la geografia giudiziaria del nostro territorio e che prevede che i Tribunali soppressi – di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano – riprendano le proprie funzioni e che sia la Regione a sostenere le spese di funzionamento”. Lo comunicano i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris.

“Nelle settimane scorse – riferiscono – abbiamo avuto interlocuzioni, per incardinare il testo di legge, con il presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, e con il senatore FdI, componente della commissione, Gianni Berrino, che ringraziamo per aver condiviso la richiesta e tempestivamente calendarizzato la discussione. Vale la pena evidenziare come la proposta di legge dell’Abruzzo sia stata presa ad esempio da altre Regioni – segno evidente che c’è una esigenza diffusa di riesaminare la geografia giudiziaria – e approderanno, infatti, nella 2à Commissione permanente anche i provvedimenti delle Regioni Lombardia e Toscana che verranno discussi congiuntamente alla nostra.

Sen. Guido Liris (Fdi)

Relatore sulla materia sarà il collega senatore di FdI, Ernesto Rapani, e pur non essendo, noi, membri della succitata commissione – fanno sapere i due esponenti meloniani – seguiremo l’evoluzione dei lavori: il pronto inserimento all’ordine del giorno è un passo significativo che vedrà impegnati il Senato e le forze politiche in un esame approfondito sull’importanza della giustizia di prossimità. Una rilevante tematica per L’Abruzzo sulla quale, insieme con il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, continuiamo a lavorare con la massima attenzione”.