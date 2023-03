Sulmona ora scommette anche sul “ Cammino di Celestino”

L’Assessore comunale alla Cultura Ropsanna Tuteri

Sulmona, 29 marzo-Oggi a Pescara, nella sede Aurum, si è svolta la cerimonia di premiazione del Parco Nazionale della Maiella, organizzata dal Touring Club Italiano, con la certificazione del piano di valorizzazione del “Cammino di Celestino” che parte da Sulmona.



Un momento concreto e fondamentale di consapevolezza dell’importanza del Cammino per la conoscenza e la piena fruizione del territorio, soprattutto montano.



L’Assessore alla Cultura, Rosanna Tuteri, presente alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, auspica che il Cammino possa essere un volano di attrazione turistica e culturale, supportato da opportune sinergie come sarà rappresentato presso l’imminente Tavolo del Turismo e da idonee strutture di collegamento tra il centro storico e l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, punto di partenza del lungo e suggestivo percorso spirituale e naturalistico. Ed è per questo motivo che al Tavolo del Turismo sarà presente anche l’Assessore ai Trasporti, Attilio D’Andrea.