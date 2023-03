  Il tartufo Alto Sangro delizia Tokyo

Sulmona,7 marzo-Una vetrina di grande prestigio esalta il tartufo dell’Alto Sangro e dell’Alto Molise. Al Foodex Japan 2023 l’azienda agricola La Spora di Roccaraso(Aq) presenta sia i tartufi freschi che le specialità gastronomiche e i piatti pronti da lanciare subito sul mercato. In particolare a rubare la scena sono i nuovi prodotti come Cacio e pepe con tartufo e Crema al Parmigiano Reggiano DOP con tartufo, che di recente ha ottenuto un prezioso riconoscimento con l’autorevole approvazione del Consorzio Parmigiano Reggiano.Fino a venerdì 10, Tokyo sarà la capitale mondiale del cibo. La manifestazione, a cui partecipano aziende provenienti da 44 Paesi di tutto il mondo, è organizzata dalla Japan Management Association in partnership con altre organizzazioni e giunge quest’anno alla 48esima edizione.“Sostenibilità ambientale e chilometro zero” spiega il titolare Francesco Le Donne “sono i principi su cui basiamo il nostro lavoro, perciò aderiamo completamente al tema sociale di questa edizione, che è Total Solution of Food. Il nostro intento è proseguire la tradizione di famiglia raccogliendo i tartufi dei boschi incontaminati dell’alta valle del fiume Sangro tra il territorio abruzzese e quello molisano.” Risalgono giusto a un anno fa altre affermazioni di livello internazionale per due prodotti firmati La Spora, il Risotto al tartufo e il Tartufo estivo macinato, che a marzo 2022 hanno ottenuto la medaglia d’oro al Mediterranean Taste Awards di Londra.

Nel palmares aziendale spicca il Premio Phenomena, dedicato alle imprenditrici dell’Italia meridionale, testimoni delle eccellenze del Sud. Lo ha ricevuto nel 2021 Simona D’Abruzzo, export & product manager dell’azienda, che lo scorso anno ha rappresentato l’azienda anche a Doha per il Qatar Hospitality.“Con la nostra attività” spiega “ci sentiamo orgogliosi di divulgare la qualità del tartufo dell’Alto Sangro e dell’Alto Molise. È stimolante partecipare ai più importanti eventi internazionali del settore gastronomico e alimentare. Lo facciamo con l’impegno di promuovere la qualità che contraddistingue tutto il nostro territorio e occasioni come queste ci danno la possibilità di far conoscere a tutto il mondo i prodotti della nostra terra.”

Francesco e Simona hanno sempre puntato sulla genuinità, lavorando senza additivi, coloranti o conservanti. Risiedono a Sant’Angelo del Pesco, in provincia di Isernia, e curano le loro tartufaie a cavallo tra Abruzzo e Molise nei dintorni di Ateleta (Aq). Con l’aiuto dei loro cani, raccolgono i tartufi freschi che poi esportano in tutto il mondo. Gestiscono inoltre due punti vendita situati a Roccaraso e a Pescocostanzo(Aq). “Confrontarsi con aziende e imprenditori di altri luoghi” dichiarano “permette di crescere a livello umano e professionale. Qui al centro congressi Tokyo Center avvertiamo questo spirito, così mettiamo a frutto le nostre esperienze. Ogni volta che raggiungiamo un traguardo, lo consideriamo come un nuovo punto di partenza per progettare nuove iniziative ed elaborare nuovi prodotti.”