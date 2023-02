Attivazione sede operativa Autorità di Bacino Meridionale  ad Avezzano

Sulmona, 28 febbraio L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale avrà una sede operativa in Abruzzo, presso gli uffici della Regione di Avezzano nel palazzo ex Arssa . Così il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e al Sistema Idrico Emanuele Imprudente dopo l’approvazione, su sua proposta, del relativo provvedimento nella seduta di giunta odierna. “È molto importante per la nostra regione – continua il vicepresidente – poter contare da oggi sull’operatività e prossimità di una sede territoriale, oltre che sul supporto e la collaborazione mai mancati a livello amministrativo”.

A seguito della riforma nazionale del 2016 in materia di difesa del suolo e gestione della risorsa idrica, infatti, il territorio nazionale è stato ripartito in distretti idrografici la cui competenza è stata assegnata alle riformate Autorità di bacino distrettuali, con funzioni di pianificazione e programmazione a livello di distretto e di Gestione delle Risorse Acqua, Suolo e Sistema Ambientale e Territoriale connesso, fondate sul corretto uso del territorio nonché sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

“La scelta di Avezzano – afferma Imprudente – ci è sembrata la migliore perché la porzione di territorio regionale che ricade nel Distretto di competenza dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale è sostanzialmente la piana del Fucino e la Valle Roveto, appartenenti idrograficamente al bacino del Liri-Garigliano. L’individuazione di tale sede, pertanto, – continua – ci sembra strategica alla luce della collaborazione con la Regione su importanti strumenti di pianificazione: il “Piano di Gestione Rischio da Frana”, il “Sistema Cavità” ed i “Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, che seguiranno quelli già approvati, su tutti l’aggiornamento del “Piano di Gestione delle Acque” ed il “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni” adottati a dicembre 2021”.“Non da ultimo – conclude Imprudente – riteniamo di grande utilità e operatività beneficiare dell’individuazione di tale sede ad Avezzano per implementare la sinergia funzionale alla realizzazione dell’impianto irriguo del Fucino, infrastruttura fondamentale in merito alla quale la governance dell’Autorità di Bacino meridionale ha sempre mostrato attenzione e disponibilità per le competenze attribuite”.