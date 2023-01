Pagano (Fi), sei anni fa la tragedia di Rigopiano

Sulmona,18 gennaio– Sei anni fa la terribile tragedia di Rigopiano tenne con il fiato sospeso l’Italia intera. Il bilancio finale fu disastroso, il più grave mai registrato sugli Appennini e il secondo in Europa a causa di una valanga: ventinove vittime, tra le quali il caro amico Roberto Del Rosso. Mi auguro che il processo in corso, arrivato ormai alle battute finali, possa stabilire giustizia e ridare, se possibile, un minimo di serenità ai parenti delle vittime e ai pochi sopravvissuti, ancora sconvolti nell’animo dai ricordi di quelle interminabili ore di angoscia e orrore”. Così, in una nota, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, deputato abruzzese di Fi.