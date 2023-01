“Il Dubbio”/ 2- Un libro che appassiona  e dove ritroviamo il nostro passato

Sulmona,5 gennaio– Il 30 dicembre 2022 è stato presentato al foyer del Teatro Comunale di Sulmona l’ultimo libro del Dott. Enea di Ianni “Il Dubbio”. Un testo originale, interessante e piacevole da leggere. Per quanto riguarda la struttura del libro possiamo dire che è diviso in cinque sezioni (Semplicità di Vita-Sentimenti ed emozioni, Educazione e scuola, Natura d ambiente, Attualità) ed in queste sezioni ci sono vari brani che rappresentano dei piccoli saggi. I brani totali del libro sono 48 ed hanno tutti un solo filo conduttore: il dubbio. Il testo è originale in quanto è un saggio atipico per il fatto che possiamo leggerlo in tanti modi diversi, partendo dall’inizio, scegliendo la sezione o il brano che più ci incuriosisce.

L’immagine è quella di un dialogo con l’autore che ci offre le sue riflessioni, i suoi pensieri su tanti aspetti della vita sociale, familiare, lavorativa. Anche se l’autore parte alcune volte da episodi autobiografici, possiamo dire che il libro non è un diario poiché le storie e gli avvenimenti raccontati coinvolgono tutti i noi. Il dubbio fa parte della nostra vita, sempre, in ogni momento e serve apprendere decisioni, a fare delle scelte e a non farci cadere nell’errore.

E’ un dubbio positivo come quello di grandi filosofi come Socrate e Cartesio che gli davano importanza poiché rappresentava l’inizio della conoscenza. Nel testo vengono elaborati tanti temi , alcuni attuali come l’ambiente e la scuola di oggi e altri, come l’emigrazione, che fanno parte della nostra storia passata. Io mi sono soffermato su alcuni brani che mi hanno incuriosito e che vale la pena leggere come: E’ facile essere donna?-Esistono gli angeli?-L’isola che non c’è,con la teoria del fanciullino che è dentro di noi.

Il dubbio fa parte della nostra vita, dei nostri pensieri quotidiani del ricordo del passato, ma questo non deve diventare assolutamente ossessivo perché potrebbe portare alla depressione.

Un testo piacevole da leggere dove ritroviamo il nostro passato, i nostri ricordi, le nostre paure, e quindi tutte le emozioni e i sentimenti della nostra vita.

Simone Lupi