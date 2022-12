Ok al referendum consultivo per la nascita di “ Popoli Terme”

Lo ha stabilito stamani, all’unanimità, il Consiglio regionale che ha approvato anche diversi altri provvedimenti. I lavori riprenderanno piu’ tardi con la sessione di bilancio

Sulmona, 30 dicembre– Nel corso della seduta di questa mattina, il Consiglio regionale ha approvato una serie di provvedimenti che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio: il pagamento in favore di FORMEZ PA della quota associativa annualità 2019; il Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi – Progetto “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation” LIFE CALLIOPE per l’incarico di Project Manager; l’attuazione del Contratto di fornitura del servizio di “iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva”; in favore della Società ACA S.p.A., derivante dall’attuazione del Contratto di fornitura idrica al complesso sportivo Le Naiadi di Pescara (pagamento saldo fatture 2021). Approvati alcuni emendamenti per il riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio: in favore di Tua a fronte della produzione di servizi di trasporto pubblico locale per i mese di dicembre 2021; per liquidare indennità di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; per convenzioni e successivi atti della Regione con Artigiancassa; per il pagamento delle attività di coordinamento e supporto tecnico dell’Addendum all’Accordo di Programma del 29/12/2016 stipulato tra Regione e MIBACT; per il pagamento della fattura per l’acquisto di 9 autovetture ibride in esecuzione dell’Adesione della Regione Abruzzo all’Accordo Quadro Consip. Nell’occasione, il presidente Sospiri ha voluto sottolineare la disponibilità dell’Assise e in particolare delle opposizioni che hanno permesso di approvare i debiti fuori bilancio prima in Commissione e poi in Aula.

Approvato all’unanimità il provvedimento amministrativo che prevede l’indizione del referendum consultivo per il mutamento della denominazione comunale della Città di “Popoli” in Città di “Popoli Terme”. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con la sessione di Bilancio.