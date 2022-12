Scanno: al via gli eventi di Natale

Tra emozioni e magiche atmosfere-

Scanno, 23 dicembre- I tradizionali e suggestivi albero e presepe galleggianti nel Lago, che rendono ancora più magica l’atmosfera natalizia, realizzati dall’ Associazione Pesca sportiva di Scanno e Villalago, con l’apporto del Presidente Ascanio Di Franco e la collaborazione di molti volontari, fanno da incantevole cornice agli eventi che da ieri resteranno per tutto il periodo natalizio. Tradizione, musica, animazione, enogastronomia e tanti appuntamenti per i bambini saranno i protagonisti del Natale a Scanno.

“Si tratta di iniziative che nascono dalla straordinaria operosità di volontari, associazioni, commercianti, che con il loro impegno stanno contribuendo a rendere più magico il Natale scannese. A tutti loro va il ringraziamento e il plauso dell’ amministrazione comunale. Angoli e scorci suggestivi del centro storico sono resi ancora più emozionanti dagli addobbi curati dalle associazioni locali, con grande impegno e passione. Le strade, invece, sono state impreziosite da tanti alberelli di Natale. E mi preme ringraziare le scuole e i ragazzi che hanno risposto in maniera entusiasmante all’iniziativa che li ha coinvolti in prima persona, prendendosi cura gli alberi ecologici che decorano “La Ciambella”. Un bel modo per infondere in loro il senso del rispetto per il bene pubblico” afferma il vicesindaco Giuseppe Marone. Il 2023 sarà aperto con il “Concerto per il nuovo anno” tenuto dalla Quazaq State Symphony Orchestra, organizzato dalla Camerata Musicale Sulmonese il 2 gennaio alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria della Valle, con musiche si Rossini, Strauss, Vivaldi, Brahms, Schubert, Massenet, Anderson, Offenbach.

A fare da fil rouge agli eventi natalizi saranno i mercatini, visitabili fino all’8 gennaio nel centro storico (ore 10:30 – 13 e 16 – 20), mentre l’allegria della musica itinerante dei Babbi Natale swing animerà il centro storico i pomeriggi del 24 dicembre, il 29 e 30 dicembre.

Il 24 dicembre alle 16.30 in piazza SM della Valle si terrà la manifestazione, a cura della Proloco, dedicata ai più piccoli con baby dance, trucca bimbi e zucchero filato. Il 25 dicembre al via “Incontro con Babbo Natale” (associazione S Events). E si proseguirà poi nei pomeriggi seguenti con lavoratori grafico-pittorico, il Cantafavole, mentre per i più grandi Tombolate (Proloco), Vin Brule (ass. Alpini Scanno). E ancora spettacoli di burattini, concerto per il nuovo anno, Circo di Babbo Natale, il villaggio della Befana, torneo di burraco, caccia al tesoro e l’evento dedicato alla storia e tradizione di Scanno con Le Chezette” tra le vie del Borgo il 5 gennaio.