 Consiglio regionale: via libera a Ddl su randagismo e anagrafe canina

L’Aquila, 13 dicembre– Il Consiglio regionale nel corso della riunione di oggi ha approvato, tra l’altro, all’unanimità il progetto di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. Il testo mira a promuovere azioni volte alla tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, la protezione degli stessi e l’educazione al loro rispetto; si intende pertanto sostenere politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, oppure formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni. E’ prevista inoltre l’istituzione del Garante degli animali quale figura a garanzia delle azioni di tutela e salvaguardia degli animali d’affezione.