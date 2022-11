Consorzi di Bonifica: stanziati 1,5 mln per emergenza energetica

Sulmona,30 novembre- “Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha approvato uno stanziamento a favore dei Consorzi di bonifica abruzzesi pari a 1,5 milioni di euro per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche” – lo annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente.“Ringrazio la maggioranza e l’intero Consiglio regionale per aver voluto recepire la mia proposta a supporto degli enti consortili, che in questo momento storico stanno soffrendo particolarmente il caro energia, con l’obiettivo di assicurare il regolare funzionamento e garantire l’erogazione dei servizi ai nostri agricoltori” – continua Imprudente.“Siamo ben consapevoli che si tratta di una misura non risolutiva, che però si inserisce nell’alveo delle iniziative prese per i soggetti “energivori” – conclude Imprudente. – La Regione Abruzzo si dimostra ancora una volta attenta ai territori e alle esigenze delle aziende agricole”.